21:09 21.02.2026
"Ослабить Россию". Намерение Токио вызвало панику в Японии
2026-02-21T21:09:00+03:00
2026-02-21T21:09:00+03:00
в мире
украина
япония
токио
сергей лавров
санаэ такаити
владимир зеленский
нато
в мире, украина, япония, токио, сергей лавров, санаэ такаити, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Япония, Токио, Сергей Лавров, Санаэ Такаити, Владимир Зеленский, НАТО

"Ослабить Россию". Намерение Токио вызвало панику в Японии

© REUTERS / Kim Kyung-HoonПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели Sankei Shumbun выступили с резкой критикой в адрес премьер-министра Японии Санаэ Такаити после сообщений о планах смягчить правила экспорта военной продукции.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что "высоко оценил" планы Токио.
"Я против экспорта японского оружия на Украину. Резко против. Запад крутит Украиной как хочет, лишь бы хоть как-то ослабить Россию. Нельзя позволять политикам втягивать Японию в эти грязные делишки", —написал пользователь.
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Россия не была сторонником прекращения диалога с Японией, заявил Песков
20 февраля, 13:13
"Современные тенденции втягивают японский народ в чужой конфликт. Остается только надеяться, что нас не бросят на амбразуру, хотя шансов на это немного", — высказался другой читатель.
"Ну конечно же Владимир Зеленский высоко оценил намерения премьер-министра Санаэ Такаити! Да он, поди, до потолка прыгал от восторга. Ведь смягчение правил экспорта в его интересах, без системы ПВО Украина рухнет, не дождавшись весны. Ему нужны ракеты для ЗРК Patriot, критически нужны", — отметил очередной комментатор.
"Альтруизм хорош только тогда, когда ты можешь себе это позволить. Учитывая текущую экономическую ситуацию в Японии, скажу однозначно — нам это не по карману", — заключил еще один читатель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Песков назвал позицию Токио в отношениях с Москвой недружественной
20 февраля, 12:54
В четверг Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО в обмен на украинские разработки, в том числе технологии морских дронов. Он также заявил о желании встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити на любых международных площадках, включая встречу на Украине или в Японии.
Ранее Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, западные страны напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Премьер Японии призвала кардинально укрепить обороноспособность страны
20 февраля, 09:14
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаЯпонияТокиоСергей ЛавровСанаэ ТакаитиВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
