"Ослабить Россию". Намерение Токио вызвало панику в Японии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели Sankei Shumbun выступили с резкой критикой в адрес премьер-министра Японии Санаэ Такаити после сообщений о планах смягчить правила экспорта военной продукции.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что "высоко оценил" планы Токио.
"Современные тенденции втягивают японский народ в чужой конфликт. Остается только надеяться, что нас не бросят на амбразуру, хотя шансов на это немного", — высказался другой читатель.
"Ну конечно же Владимир Зеленский высоко оценил намерения премьер-министра Санаэ Такаити! Да он, поди, до потолка прыгал от восторга. Ведь смягчение правил экспорта в его интересах, без системы ПВО Украина рухнет, не дождавшись весны. Ему нужны ракеты для ЗРК Patriot, критически нужны", — отметил очередной комментатор.
"Альтруизм хорош только тогда, когда ты можешь себе это позволить. Учитывая текущую экономическую ситуацию в Японии, скажу однозначно — нам это не по карману", — заключил еще один читатель.
В четверг Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО в обмен на украинские разработки, в том числе технологии морских дронов. Он также заявил о желании встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити на любых международных площадках, включая встречу на Украине или в Японии.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, западные страны напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
