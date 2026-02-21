МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Читатели Читатели Sankei Shumbun выступили с резкой критикой в адрес премьер-министра Японии Санаэ Такаити после сообщений о планах смягчить правила экспорта военной продукции.

"Я против экспорта японского оружия на Украину . Резко против. Запад крутит Украиной как хочет, лишь бы хоть как-то ослабить Россию . Нельзя позволять политикам втягивать Японию в эти грязные делишки", —написал пользователь.

"Современные тенденции втягивают японский народ в чужой конфликт. Остается только надеяться, что нас не бросят на амбразуру, хотя шансов на это немного", — высказался другой читатель.

"Ну конечно же Владимир Зеленский высоко оценил намерения премьер-министра Санаэ Такаити ! Да он, поди, до потолка прыгал от восторга. Ведь смягчение правил экспорта в его интересах, без системы ПВО Украина рухнет, не дождавшись весны. Ему нужны ракеты для ЗРК Patriot, критически нужны", — отметил очередной комментатор.

"Альтруизм хорош только тогда, когда ты можешь себе это позволить. Учитывая текущую экономическую ситуацию в Японии, скажу однозначно — нам это не по карману", — заключил еще один читатель.

В четверг Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО в обмен на украинские разработки, в том числе технологии морских дронов. Он также заявил о желании встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити на любых международных площадках, включая встречу на Украине или в Японии.

Ранее Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО

Германии, Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, западные страны напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании Италии и других странах.