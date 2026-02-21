https://ria.ru/20260221/vzryvy-2076015735.html
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу вечером в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.02.2026
в мире
запорожье
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожье
россия
запорожская область
В мире, Запорожье, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
