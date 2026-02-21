В России начались длинные выходные

Рейтинг@Mail.ru
00:11 21.02.2026
Длинные выходные начались в России, граждане страны будут отдыхать с 21 по 23 февраля, так как День защитника Отечества в этом году отмечается в понедельник,... РИА Новости, 21.02.2026
Молодая пара у компьютера
Молодая пара у компьютера
© Fotolia / baranq
Молодая пара у компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Длинные выходные начались в России, граждане страны будут отдыхать с 21 по 23 февраля, так как День защитника Отечества в этом году отмечается в понедельник, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Двадцать третье февраля - День защитника Отечества - приходится на понедельник. Для работников с пятидневной рабочей неделей это означает стандартный трехдневный период отдыха - с субботы 21 февраля по понедельник 23 февраля включительно", - сказала Подольская.
Она отметила, что первая рабочая неделя после праздника будет четырехдневной.
Кроме того, как указала Подольская, уже через две недели россиян ждут следующие длинные выходные.
Производственный календарь на февраль 2026
Как отдыхаем в феврале 2026: полный календарь официальных выходных
Общество, Россия, Татьяна Подольская
 
 
