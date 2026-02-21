https://ria.ru/20260221/vykhodnye-2075903899.html
В России начались длинные выходные
В России начались длинные выходные
В России начались длинные выходные
Длинные выходные начались в России, граждане страны будут отдыхать с 21 по 23 февраля, так как День защитника Отечества в этом году отмечается в понедельник
В России начались длинные выходные
РИА Новости: длинные выходные в России пройдут с 21 по 23 февраля
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Длинные выходные начались в России, граждане страны будут отдыхать с 21 по 23 февраля, так как День защитника Отечества в этом году отмечается в понедельник, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Двадцать третье февраля - День защитника Отечества - приходится на понедельник. Для работников с пятидневной рабочей неделей это означает стандартный трехдневный период отдыха - с субботы 21 февраля по понедельник 23 февраля включительно", - сказала Подольская
Она отметила, что первая рабочая неделя после праздника будет четырехдневной.
Кроме того, как указала Подольская, уже через две недели россиян ждут следующие длинные выходные.