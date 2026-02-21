Рейтинг@Mail.ru
В Воскресенске завели дело после гибели четырех детей при пожаре - РИА Новости, 21.02.2026
23:13 21.02.2026
В Воскресенске завели дело после гибели четырех детей при пожаре
2026-02-21T23:13:00+03:00
2026-02-21T23:13:00+03:00
В Воскресенске завели дело после гибели четырех детей при пожаре

В Воскресенске возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело заведено в подмосковном Воскресенске по факту гибели четырех детей и их бабушки при пожаре в частном доме в деревне Константиново, сообщили в пресс-службу ГСУ СУ Московской области.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья сообщили РИА Новости, что возгорание произошло в частном доме в селе Константиново, отмечалось, что открытое горение ликвидировано, тушение пожара продолжается.
Как уточнили в ГСУ СК Подмосковья, после ликвидации возгорания были обнаружены тела четверых детей в возрасте от 3 до 6 лет и их 62-летней бабушки. Находившемуся в момент возгорания в доме 14-летнему подростку удалось спастись.
Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара пяти человек, четверо из которых дети", - сообщили в официальном канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что дело завели по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
В прокуратуре Московской области добавили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты расследования уголовного дела. На месте находится Воскресенский городской прокурор Иван Астахов.
Сотрудники экстренных служб у жилого дома в районе метро Октябрьская в центре Москвы, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Прокуратура взяла под контроль установку причин пожара в доме в Москве
Вчера, 20:57
 
