В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T10:57:00+03:00
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
