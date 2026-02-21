Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Волейбол
 
23:23 21.02.2026
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
Волейболистки калининградского "Локомотива" одержали победу над петербургской "Корабелкой" в матче 24-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
спорт
россия
калининград
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
локомотив (калининград)
омичка
корабелка
волейбол
россия
калининград
1920
1920
true
спорт, россия, калининград, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), локомотив (калининград), омичка, корабелка
Спорт, Россия, Калининград, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Локомотив (Калининград), Омичка, Корабелка, Волейбол
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги

Волейболистки "Локомотива" победили петербургскую "Корабелку" со счетом 3-2

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Волейболистки калининградского "Локомотива" одержали победу над петербургской "Корабелкой" в матче 24-го тура чемпионата России.
Встреча в Калининграде завершилась победой хозяек со счетом 3-2 (25:21, 18:25, 22:25, 25:21, 18:16).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
21 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Локомотив Калининград
3 : 225:2118:2522:2525:2118:16
Корабелка
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив" (14 побед, 10 поражений) занимает пятое место в таблице Суперлиги, "Корабелка" (12 побед, 12 поражений) идет восьмой.
В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Омичкой" 27 февраля. "Корабелка" 1 марта на выезде встретится с краснодарским "Динамо".
В другом матче "Заречье-Одинцово" на домашней площадке обыграло "Тулицу" - 3-1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:17).
Волейболистки "Локомотива" одержали волевую победу над "Динамо" в матче ЧР
