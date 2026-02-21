https://ria.ru/20260221/volejbol-2076027813.html
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
Волейболистки калининградского "Локомотива" одержали победу над петербургской "Корабелкой" в матче 24-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T23:23:00+03:00
2026-02-21T23:23:00+03:00
2026-02-21T23:23:00+03:00
спорт
россия
калининград
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
локомотив (калининград)
омичка
корабелка
волейбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604124189_0:0:675:381_1920x0_80_0_0_99e6afcc49f38ab53be4dd4d21a54a57.jpg
https://ria.ru/20250222/lokomotiv-2001032071.html
россия
калининград
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604124189_3:0:603:450_1920x0_80_0_0_51bf4b21ea43f311523e06a4910d523c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, калининград, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), локомотив (калининград), омичка, корабелка
Спорт, Россия, Калининград, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Локомотив (Калининград), Омичка, Корабелка, Волейбол
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
Волейболистки "Локомотива" победили петербургскую "Корабелку" со счетом 3-2