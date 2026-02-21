Рейтинг@Mail.ru
01:23 21.02.2026
"Ставит под угрозу": Орбан жестко ответил на ход Киева
"Ставит под угрозу": Орбан жестко ответил на ход Киева
"Ставит под угрозу": Орбан жестко ответил на ход Киева

Орбан: энергоснабжение Венгрии не станет заложником амбиций Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киеву не удастся навязать свои требования по вопросу поставок российских энергоносителей в Венгрию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в социальной сети X.
"Энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники", — написал он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Орбан заявил, что Украина хочет хаоса в Венгрии
Вчера, 03:00
По его словам, Украина пытается обеспечить поставку российской энергии в Европу только на своих условиях.
"Это политический шантаж и нарушение Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое запрещает действия, ставящие под угрозу энергетическую безопасность государств-членов ЕС", — подчеркнул политик.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Формат "Совета мира" не подходит для Украины, заявил Орбан
Вчера, 02:56
Вчера газета Financial Times cсообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из России. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Дональд Трамп и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым, заявил Орбан
Вчера, 02:05
 
В миреВенгрияКиевУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала