"Ставит под угрозу": Орбан жестко ответил на ход Киева

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киеву не удастся навязать свои требования по вопросу поставок российских энергоносителей в Венгрию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в социальной сети X.
"Энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники", — написал он.
Орбан заявил, что Украина хочет хаоса в Венгрии
Вчера, 03:00
"Это политический шантаж и нарушение Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое запрещает действия, ставящие под угрозу энергетическую безопасность государств-членов ЕС", — подчеркнул политик.
Вчера газета Financial Times cсообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из России. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.