https://ria.ru/20260221/vasilev-2075991965.html
"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо
"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо
Российский лыжник Савелий Коростелев достойно выступил на Олимпиаде в Италии, шестикратный победитель Игр-2026 норвежец Йоханнес Клебо без использования... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-21T16:48:00+03:00
2026-02-21T16:48:00+03:00
2026-02-22T11:23:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
дмитрий васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_a49d66a4f6ff62b354f129516f8ccf81.jpg
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073040594.html
https://ria.ru/20260130/vasilev-2071168751.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_6ea5ad2bd15c6cbd00db74652c1c8190.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026, дмитрий васильев
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев
"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо
Васильев: Коростелев выступил достойно, Клебо без стероидов не попал бы в топ-10
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский лыжник Савелий Коростелев достойно выступил на Олимпиаде в Италии, шестикратный победитель Игр-2026 норвежец Йоханнес Клебо без использования легального допинга не смог бы попасть даже в десятку сильнейших, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В субботу Коростелев
занял пятое место в масс-старте классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии
. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин отстал от победителя более чем на три минуты. Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне и 15-е в гонке с раздельным стартом на 10 км.
«
"Коростелев в целом очень достойно выступил на Олимпийских играх в Италии. В таких сложных психологических условиях и при отсутствии массажистов, врачей и полноценной бригады сервисменов он показал отличные результаты. Если бы стероидные норвежцы оказались в таких же условиях, то и в десятку бы не попали. Никто бы из них, в том числе Клебо", - сказал Васильев
.
"Я все равно считаю его талантливым спортсменом. Но все норвежцы, которые используют терапевтические исключения, на мой взгляд, мошенники. Все их мошеннические схемы рано или поздно будут известны всему миру. И вся та куча медалей, которую завоевал на Олимпиаде Клебо, превратится, как в сказке, в тыкву или просто в бижутерию. Очевидно, что невозможно так хорошо подготовиться к Олимпиаде без вспомогательных средств", - подчеркнул собеседник агентства.
Клебо в субботу стал первым спортсменом, сумевшим завоевать шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева
.