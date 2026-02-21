Рейтинг@Mail.ru
"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:48 21.02.2026 (обновлено: 11:23 22.02.2026)
https://ria.ru/20260221/vasilev-2075991965.html
"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо
"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо
Российский лыжник Савелий Коростелев достойно выступил на Олимпиаде в Италии, шестикратный победитель Игр-2026 норвежец Йоханнес Клебо без использования... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-21T16:48:00+03:00
2026-02-22T11:23:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
дмитрий васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_0:49:3469:2000_1920x0_80_0_0_a49d66a4f6ff62b354f129516f8ccf81.jpg
https://ria.ru/20260208/korostelev-2073040594.html
https://ria.ru/20260130/vasilev-2071168751.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073030805_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_6ea5ad2bd15c6cbd00db74652c1c8190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026, дмитрий васильев
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026, Дмитрий Васильев
"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо

Васильев: Коростелев выступил достойно, Клебо без стероидов не попал бы в топ-10

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев
Российский спортсмен Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский лыжник Савелий Коростелев достойно выступил на Олимпиаде в Италии, шестикратный победитель Игр-2026 норвежец Йоханнес Клебо без использования легального допинга не смог бы попасть даже в десятку сильнейших, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В субботу Коростелев занял пятое место в масс-старте классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин отстал от победителя более чем на три минуты. Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне и 15-е в гонке с раздельным стартом на 10 км.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Коростелев показал невероятный результат на Олимпиаде, заявил Васильев
8 февраля, 17:34
«
"Коростелев в целом очень достойно выступил на Олимпийских играх в Италии. В таких сложных психологических условиях и при отсутствии массажистов, врачей и полноценной бригады сервисменов он показал отличные результаты. Если бы стероидные норвежцы оказались в таких же условиях, то и в десятку бы не попали. Никто бы из них, в том числе Клебо", - сказал Васильев.
"Я все равно считаю его талантливым спортсменом. Но все норвежцы, которые используют терапевтические исключения, на мой взгляд, мошенники. Все их мошеннические схемы рано или поздно будут известны всему миру. И вся та куча медалей, которую завоевал на Олимпиаде Клебо, превратится, как в сказке, в тыкву или просто в бижутерию. Очевидно, что невозможно так хорошо подготовиться к Олимпиаде без вспомогательных средств", - подчеркнул собеседник агентства.
Клебо в субботу стал первым спортсменом, сумевшим завоевать шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Васильев: Коростелеву будет сложно против стероидных норвежцев
30 января, 11:06
 
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026Дмитрий Васильев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала