"Без стероидов не попал бы в десятку": Васильев оценил выступление Клебо

"Я все равно считаю его талантливым спортсменом. Но все норвежцы, которые используют терапевтические исключения, на мой взгляд, мошенники. Все их мошеннические схемы рано или поздно будут известны всему миру. И вся та куча медалей, которую завоевал на Олимпиаде Клебо, превратится, как в сказке, в тыкву или просто в бижутерию. Очевидно, что невозможно так хорошо подготовиться к Олимпиаде без вспомогательных средств", - подчеркнул собеседник агентства.