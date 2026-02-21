Священник рассказал, что делать в Прощеное воскресенье

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Человек должен просить прощения в Прощёное воскресенье у тех, кого он действительно обидел, при этом делать это лучше при личной встрече или в телефонном разговоре, стоит также загладить свою вину подарком, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Прощёное воскресенье — завершающий день Масленицы перед Великим постом. В этот день у православных верующих принято просить друг у друга прощения, чтобы начать поститься с чистой душой. Прощёное воскресенье в 2026 году отмечается 22 февраля, а 23 февраля начинается Великий пост.

"Надо спрашивать прощения не у всех, а у тех, кого ты действительно обидел… Говорить надо вслух. Лучше договориться о встрече и загладить свою вину. По телефону позвони, если нет возможности встретиться. Если вы живете на разных континентах, в разных городах, и ты можешь только поговорить через мессенджер, то позвони. Когда ты пишешь, человек не видит, не слышит твоей интонации", – сказал Береговой.

Он считает, что нельзя, огорчив человека, просто написать ему смс: "Прости меня".

"По-настоящему – договориться о встрече. Если есть такая возможность – купить такой подарок, от которого тяжело будет отказаться, который принесет человеку радость и воодушевление, и он искренне тебя простит", – добавил священник.

В Прощёное воскресенье, сказал Береговой, нужно не просто просить прощения, чтобы с легкостью обижать людей снова в понедельник, а измениться и начать по-новому вести себя с окружающими.