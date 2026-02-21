Рейтинг@Mail.ru
Легенда российского хоккея сравнил уровень игры в КХЛ и на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
14:22 21.02.2026
Легенда российского хоккея сравнил уровень игры в КХЛ и на Олимпиаде-2026
Легенда российского хоккея сравнил уровень игры в КХЛ и на Олимпиаде-2026
https://ria.ru/20260220/khokkey-2075876708.html
Легенда российского хоккея сравнил уровень игры в КХЛ и на Олимпиаде-2026

Сушинский: уровень хоккея на Олимпиаде сумасшедший, нынешняя КХЛ не сравнится

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Чемпион мира Максим Сушинский заявил РИА Новости, что уровень хоккея на Олимпиаде сумасшедший, игроки уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не смогли бы составить конкуренцию.
В хоккейном турнире Олимпиады впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
«
"Уровень хоккея на Олимпиаде сумасшедший. С учетом того, что мы давно не играли на европейском уровне, мы сильно отстали. Но тут не надо путать ребят сборной России, играющих в НХЛ, с уровнем КХЛ. Конечно, хоккеисты, играющие за рубежом, составили бы конкуренцию. Но нынешняя КХЛ не сравнится, большая разница", - сказал Сушинский.
Финал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр состоится в воскресенье, в нем сыграют сборные США и Канады.
