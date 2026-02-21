https://ria.ru/20260221/sushinskiy-2075969949.html
Легенда российского хоккея сравнил уровень игры в КХЛ и на Олимпиаде-2026
Легенда российского хоккея сравнил уровень игры в КХЛ и на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Легенда российского хоккея сравнил уровень игры в КХЛ и на Олимпиаде-2026
Чемпион мира Максим Сушинский заявил РИА Новости, что уровень хоккея на Олимпиаде сумасшедший, игроки уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не смогли бы... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
хоккей
максим сушинский
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
Новости
ru-RU
Хоккей, Максим Сушинский, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Сушинский: уровень хоккея на Олимпиаде сумасшедший, нынешняя КХЛ не сравнится