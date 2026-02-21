Легенда российского хоккея сравнил уровень игры в КХЛ и на Олимпиаде-2026

«

"Уровень хоккея на Олимпиаде сумасшедший. С учетом того, что мы давно не играли на европейском уровне, мы сильно отстали. Но тут не надо путать ребят сборной России, играющих в НХЛ, с уровнем КХЛ. Конечно, хоккеисты, играющие за рубежом, составили бы конкуренцию. Но нынешняя КХЛ не сравнится, большая разница", - сказал Сушинский.