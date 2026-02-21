Что говорили оптинские старцы о судьбе России и мира

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Старцы Оптиной пустыни оставили России богатое духовное наследие. Они не только наставляли верующих, но и предвидели важнейшие события, которые касались судьбы страны.

О чем же они предупреждали Россию и мир?

Обитель с древней историей

Жемчужина русского православия, Оптина пустынь — православный мужской монастырь, расположенный под Козельском в Калужской области. Точная дата основания обители затерялась в веках.

По одной из версий, монастырь был основан еще в XIV столетии разбойником по имени Опта, который раскаялся в своих злодеяниях и дал клятву посвятить остаток жизни Богу. Другая версия связывает возникновение обители с именем благочестивого князя Владимира Храброго, героя Куликовской битвы и основателя многих монастырей.

В настоящее время в Оптиной пустыни восемь действующих храмов, причем Введенский, Казанский, Владимирский и Преображенский всегда открыты.

Народное достояние

Начало старчества в Оптиной пустыни относится к 1829 году, когда в обитель прибыл иеросхимонах Лев (Наголкин) со своими учениками.

До появления старчества монахи воспринимали свой подвиг как внешние испытания. Они проводили долгие богослужения, изнуряли себя физической работой и земными поклонами, строго постились и читали многочисленные молитвы. Некоторые носили тяжелые вериги и почти ничего не ели в посты.

Родившись в древности как сугубо монашеская традиция, в Оптиной пустыни старчество обрело новое направление, отличительной чертой которого стало служение всему народу.

Если прежде руководствоваться советами старца могли только его ближайшие послушники, то старчество Оптиной пустыни стало поистине народным достоянием.

"Грядет страшное"

Первый из старцев, преподобный Лев (Наголкин), которого прозвали Смиренным Львом, снискал славу прозорливца. Свыше ему был дан дар предвидеть будущее. Самое известное предсказание святого Льва касалось "падения России". "Прежней" России.

"Грядет страшное. Бить и бичевать будут христианский народ. Храмы Божии закрывать будут. А на их месте вертепы дьявольские ставить. Мученик на трон взойдет. И прольется кровь невинная", — предсказывал он.

Нетрудно угадать в этих словах картины судьбоносного 1917 года: две революции, приход к власти большевиков и расстрел царской семьи. Но "бесовской власти" не суждено долго править. Об этом говорил преподобный Лев.

Суждено стать великой

Предвидел революционные потрясения и войны и преподобный Амвросий, живший в XIX веке. Он предупреждал о хаосе, но одновременно говорил

"Страна, пострадавшая, восстанет из руин и обретет новую духовную силу".

Считается, что святой мог предвидеть появление "новой болезни" и начало пандемии коронавируса.

"Хворь, доселе не известная, придет с Востока. Погибнут многие. И не будет спасения. Лишь стойкие духом переживут напасть", — предрекал Амвросий.

О России он говорил, что страна вступит в век "Андреева креста" (исследователи предполагают, что так святой называл XXI век) ослабленной, потерявшей саму себя. И будет казаться, что нет спасения.

"Но Руси суждено стать еще более великой. И она будет таковой. Ради будущего процветания ей должно быть триединой: Великия, Малыя и Белыя", — утверждал старец.

"Орел расправит крылья"

Другой великий оптинский старец, преподобный Анатолий, описал образ русского человека как корабль, потрясенный штормом. И сказал

"Да, шторм сокрушает судно. Но Бог не позволит ему утонуть: все обломки — символ веры — сохранятся. И когда буря утихнет, корабль будет восстановлен".

Говорил о будущем нашей страны и оптинский старец Нектарий. Он предупреждал , что время "тьмы безбожной" уйдет. Однако на пути ей встретится противник: "Орел расправит крылья. Но суждено ему встретить в небе ястреба. Тот будет клевать орла".

© AP Photo / Chris Szagola Белоголовый орлан в США © AP Photo / Chris Szagola Белоголовый орлан в США

В этих строках многие видят образы российского двуглавого орла и американского белоголового орла — символы двух великих держав.

Однако исход противостояния не будет трагичен: "Замирение наступит после небесного боя. Бок о бок полетят они вместе". То есть напряжение сменится сближением и новым этапом в отношениях России и США.

Россия выстоит, если народ будет хранить веру, покаяние и любовь, утверждали старцы.