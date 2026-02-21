Рейтинг@Mail.ru
21:57 21.02.2026
Мерц анонсировал визит в США
Мерц анонсировал визит в США
Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал визит в США, где он представит скоординированную европейскую позицию по пошлинам. РИА Новости, 21.02.2026
в мире, сша, германия, вашингтон (штат), фридрих мерц, дональд трамп, ard, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Германия, Вашингтон (штат), Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ARD, Введение Трампом пошлин на импорт
Мерц анонсировал визит в США

Мерц анонсировал визит в США, чтобы представить позицию ЕС по пошлинам

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал визит в США, где он представит скоординированную европейскую позицию по пошлинам.
"Мы с Евросоюзом должны скоординироваться... и я направлюсь в Вашингтон с общей, скоординированной позицией Европы", - рассказал Мерц в интервью телеканалу ARD, говоря об американских пошлинах.
По его словам, поездка состоится через неделю. Канцлер также отметил, что после решения Верховного суда США об отмене пошлин он ожидает и надеется на снижение таможенной нагрузки на немецкую экономику.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Трамп принимает отчаянные меры после отмены пошлин судом, считает политолог
