МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал визит в США, где он представит скоординированную европейскую позицию по пошлинам.
"Мы с Евросоюзом должны скоординироваться... и я направлюсь в Вашингтон с общей, скоординированной позицией Европы", - рассказал Мерц в интервью телеканалу ARD, говоря об американских пошлинах.
По его словам, поездка состоится через неделю. Канцлер также отметил, что после решения Верховного суда США об отмене пошлин он ожидает и надеется на снижение таможенной нагрузки на немецкую экономику.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.