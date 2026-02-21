Газовые амбиции США оказались разрушительными

Кажется, что успехам США в экспорте сжиженного природного газа (СПГ) можно только позавидовать. Однако они имеют очень неприятную оборотную сторону для самих Штатов. Если Вашингтон продолжит усиленно наращивать экспортные мощности для своего СПГ, то рискует разозлить и простых американцев, и остальной бизнес в стране. Что же происходит?

До сланцевой революции в начале 2000-х Штаты были чистым импортером газа, а уже в 2022 году стали крупнейшим экспортером СПГ, подвинув Австралию Катар . Конечно, технологическая революция и ноу-хау в добыче сланцевого газа здесь сыграли историческое значение. Однако очень сильно помогли и геополитические игры, и сила Вашингтона. Неслучайно США вышли на новый мировой уровень по экспорту СПГ именно в 2022-м. Как раз тогда Западу удалось резко выдавить российский газ с европейского рынка. Поставки газа из России ЕС в 2022 году упали на 80 миллиардов кубометров, причем в большой степени из-за подрыва " Северного потока " плюс из-за отказа ряда европейских стран платить за газ в рублях. Без европейского рынка стать лидером на мировом рынке СПГ у США не получилось бы.

Но этот успех оказался опасным. Из-за бурного роста экспорта СПГ на внутреннем рынке США стали возникли такие негативные проблемы, которые уже невозможно игнорировать. Экспорт американского СПГ дошел до уровня, когда он начал делать американцев беднее, а экономику США — слабее. Если что-то не предпринять, то масштабы проблемы увеличатся.

В 2025 году американцы поставили на экспорт 142 миллиарда кубометров СПГ. Это исторический рекорд, такого еще никогда не было. Для сравнения: в 2019 году экспорт составлял всего 51,5 миллиарда кубометров, что почти в три раза меньше. Но амбиции у Штатов имперские: если взять все заявленные новые экспортные проекты, то к 2028-2030 годам экспорт СПГ должен еще практически удвоиться — до более чем 260 миллиардов кубометров.

Как это вредит самим Штатам? Цены на газ внутри США растут и в целом усиливается их волатильность. Это стало хорошо заметно в 2025 году и нынешней зимой. Долгие годы в США сохранялись супернизкие цены на газ — в районе 100 долларов за тысячу кубометров. Это стало следствием сланцевой революции, когда в стране резко выросла добыча газа и сократился импорт. При этом весь добытый газ долгие годы оставался заперт на американском рынке, потому что мощностей для его экспорта в виде СПГ по морю в другие страны просто не было. На американском побережье стояли заводы для приема импортного СПГ, и требуется время, чтобы на их месте появились заводы по сжижению газа для отправки в танкерах на экспорт.

Все это сохраняло ситуацию, когда внутри США газа потребляется больше, чем отправляется на экспорт, так как экспортные возможности ограничены инфраструктурой. То есть основные его объемы все еще были заперты внутри границ Штатов. Именно это держало цены столь низкими. Но в 2025 году маятник впервые качнулся в другую сторону — и цены начали расти. За 2025 год тысяча кубометров подорожала до 150 долларов, а этой зимой цены уходили значительно выше 200 долларов. Дальше будет хуже.

Как только у американских компаний появится возможность выбора — отправить добытое голубое топливо на внутренний рынок или на экспорт, цены на газ в Штатах резко вырастут. Это может случиться если не в следующем году, то в 2028-м. Сейчас цены на газ в США в три раза меньше, чем в ЕС, но когда экспортные возможности Америки вырастут, цены просто сравняются. Потому что добытчики повезут весь газ туда, где можно больше заработать, на экспорт, и внутренним покупателям придется доплачивать до экспортных цен, чтобы получить свой газ. Условно, если бы эта ситуация случилась сейчас, то цены на газ для американцев выросли бы до 400 долларов за тысячу кубометров, потому что именно такая цена в данный момент на биржах в ЕС.

Это будущая катастрофа не только для простых американцев, которым придется в разы больше платить за отопление на газу и за электричество от газовых электростанций. Это также кратный рост расходов для американской промышленности, потому что следом подорожает и электричество. Удар будет нанесен по производству удобрений, где газ используется как сырье, а это следом сильно угнетет американских фермеров. Американская экономика потеряет чуть ли не единственное свое конкурентное преимущество в виде низких цен на газ и электроэнергию. Притом что других преимуществ в виде дешевой рабочей силы или низкой налоговой нагрузки у США нет, и они вряд ли появятся. И тогда Вашингтон окончательно проиграет глобальную конкуренцию азиатским экономикам. Никакие производства и заводы больше не будут рассматривать США как место для построения бизнеса. А значит, торговый дефицит, когда импорт превышает экспорт, сохранится. Экономическая зависимость Штатов от азиатских экономик будет только нарастать, а вместе с тем продолжит уменьшаться сила доллара и американского влияния на мир. Доставят США такое удовольствие Китаю ? Вряд ли.

Поэтому велика вероятность того, что США примут ограничения на ввод новых мощностей по сжижению СПГ, которые позволяют нарастить экспорт газа. Бывший президент Джо Байден уже пытался это сделать: он запретил выдачу лицензий на строительство новых экспортных мощностей, но действующая администрация отменила это решение. Теперь Дональду Трампу придется придумать свое. Но перед этим США постараются заполучить все, что только можно, от Евросоюза.

Потому что именно Брюссель купился на обещания США стать для них надежным поставщиком газа на долгие годы. ЕС неслучайно готовится именно в 2027 году полностью отказаться от российского газа. Он рассчитывает на рост экспорта СПГ из США в это же время. Но что будет с Европой , если — а вернее, когда — США начнут ограничивать поставки своего голубого топлива ради собственных интересов? Хорошо, что ЕС оставляет лазейку для российского газа, она ему еще может понадобиться.