Бобслеист Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска на Олимпиаде

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска в результате опрокидывания боба в соревновании четверок на Играх в Италии, сообщается на сайте Олимпийского комитета Австрии (OOC).
В субботу во втором заезде четверок австрийский боб завалился набок и так проехал большую часть трассы. Австрийцы пытались спрятать головы внутри боба. 27-летний Мандльбауэр был унесен на носилках, его разгоняющие Даниэль Берхлер, Себастьян Миттерер и Дайехан Николс-Барди покинули трассу самостоятельно, но также обратились за медицинской помощью. Соревнования были прерваны на несколько минут. После инцидента австриец сначала был обследован в больнице в Кортина-д'Ампеццо, затем был переведен в медицинское учреждение Тревизо для дальнейшего наблюдения за проблемой с межпозвоночным диском.
"Перевод осуществляется исключительно для дальнейшего медицинского наблюдения, чтобы исключить любые риски", - заявил доктор Бернхард Унтеркофлер.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.