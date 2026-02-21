Рейтинг@Mail.ru
Бобслеист Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска на Олимпиаде
Бобслеист Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска на Олимпиаде
Бобслеист Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска на Олимпиаде
Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска в результате опрокидывания боба в соревновании четверок на Играх в Италии,... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026
Бобслеист Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска на Олимпиаде

Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска после аварии на Олимпиаде

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска в результате опрокидывания боба в соревновании четверок на Играх в Италии, сообщается на сайте Олимпийского комитета Австрии (OOC).
В субботу во втором заезде четверок австрийский боб завалился набок и так проехал большую часть трассы. Австрийцы пытались спрятать головы внутри боба. 27-летний Мандльбауэр был унесен на носилках, его разгоняющие Даниэль Берхлер, Себастьян Миттерер и Дайехан Николс-Барди покинули трассу самостоятельно, но также обратились за медицинской помощью. Соревнования были прерваны на несколько минут. После инцидента австриец сначала был обследован в больнице в Кортина-д'Ампеццо, затем был переведен в медицинское учреждение Тревизо для дальнейшего наблюдения за проблемой с межпозвоночным диском.
"Перевод осуществляется исключительно для дальнейшего медицинского наблюдения, чтобы исключить любые риски", - заявил доктор Бернхард Унтеркофлер.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Фристайлиста Лаюнена унесли на носилках после падения в квалификации ОИ
