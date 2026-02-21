Бобслеист Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска на Олимпиаде

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр получил травму межпозвоночного диска в результате опрокидывания боба в соревновании четверок на Играх в Италии, сообщается на сайте Олимпийского комитета Австрии (OOC).