https://ria.ru/20260221/sport-2076022743.html
Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады
Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады
Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен пропустит матч за бронзу олимпийского хоккейного турнира против команды Словакии, сообщается на сайте Игр. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T22:15:00+03:00
2026-02-21T22:15:00+03:00
2026-02-21T22:20:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
микко рантанен
даллас старз
колорадо эвеланш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076023100_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_3ef3c27f8421efc43fc76e10bc75dfc7.jpg
https://ria.ru/20260221/khokkey-2075908615.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076023100_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_df70354d1fd6292edba09a71d2318468.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, микко рантанен, даллас старз, колорадо эвеланш
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Микко Рантанен, Даллас Старз, Колорадо Эвеланш
Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады
Нападающий сборной Финляндии Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады