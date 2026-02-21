Рейтинг@Mail.ru
Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:15 21.02.2026 (обновлено: 22:20 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/sport-2076022743.html
Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады
Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады
Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен пропустит матч за бронзу олимпийского хоккейного турнира против команды Словакии, сообщается на сайте Игр. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T22:15:00+03:00
2026-02-21T22:20:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
микко рантанен
даллас старз
колорадо эвеланш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076023100_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_3ef3c27f8421efc43fc76e10bc75dfc7.jpg
https://ria.ru/20260221/khokkey-2075908615.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076023100_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_df70354d1fd6292edba09a71d2318468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, микко рантанен, даллас старз, колорадо эвеланш
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Микко Рантанен, Даллас Старз, Колорадо Эвеланш
Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады

Нападающий сборной Финляндии Рантанен пропустит матч за бронзу Олимпиады

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОИ-2026.Хоккей.Полуфиналы.Канада-Финляндия
ОИ-2026.Хоккей.Полуфиналы.Канада-Финляндия - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен пропустит матч за бронзу олимпийского хоккейного турнира против команды Словакии, сообщается на сайте Игр.
Встреча сборных пройдет в субботу, начало - 22:40 по московскому времени. Как сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х, нападающий "Даллас Старз" пропустит игру из-за травмы нижней части тела.
Рантанену 29 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира по хоккею 2016 года, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге, а также обладателем Кубка Стэнли в составе "Колорадо Эвеланш". Форвард является лучшим бомбардиром сборной Финляндии на олимпийском турнире, в его активе 6 очков (2 гола + 4 передачи) в пяти матчах.
Хоккеисты сборной США празднуют гол в матче против Словакии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
США бросят вызов Канаде. Звезды КХЛ сразятся за бронзу на Олимпиаде
21 февраля, 01:45
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026Микко РантаненДаллас СтарзКолорадо Эвеланш
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала