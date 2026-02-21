Эксперт прокомментировал ограничения против россиян на Паралимпиаде

БЕНГАЗИ (Ливия), 21 фев - РИА Новости. Ограничения против российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде политизируют спорт и противоречат сути таких игр, заявил РИА Новости тунисский спортивный тренер и аналитик Ахмед аль-Бархуми.
Ранее газета La Repubblica сообщила, что министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы людям, которые сопровождают российских спортсменов на Паралимпийских играх 2026.
«
"Запрет российским спортсменам с ограниченными возможностями на сопровождающих противоречит сути Паралимпийских игр", - сказал аль-Бархуми.
По его словам, подобные ограничения негативно отражаются на физической и психологической готовности спортсменов.
"История знает случаи, когда политика и спорт переплетаются. Когда политика контролирует спорт, он теряет свой блеск", - добавил аль-Бархуми.
Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина д'Ампеццо. Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. В шести видах спорта будут разыграны 79 комплектов медалей.