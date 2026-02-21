https://ria.ru/20260221/sport-2075994982.html
Большунов мог бы понервировать Клебо в случае допуска на ОИ, заявила Журова
2026-02-21T17:12:00+03:00
лыжные гонки
спорт
зимние олимпийские игры 2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион из России Александр Большунов в случае допуска до Игр-2026 в Италии мог бы понервировать нового рекордсмена по количеству золотых медалей на одной Олимпиаде норвежца Йоханнеса Клебо, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В субботу Клебо выиграл марафон на 50 км классическим стилем и первым завоевал шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. Россию на Играх представлял Савелий Коростелев, он не смог попасть в призеры ни в одной гонке.
"Это не вина Клебо, что на Олимпиаде в Италии не было Большунова или что Савелий не мог пройти подготовку к Играм на высоте. Если бы такая возможность у нашего лыжника была, может быть, он бы и составил Клебо конкуренцию. А Клебо все равно чемпион, он крутой, и ничего здесь не поделать. К спортсмену претензий нет. Претензия к тем, кто не дал возможности оказать ему соперничество. Теперь можно только гипотетически говорить, что могло бы произойти. Норвежцы радуются, а мы грустим, что у нас такой попытки даже не было. По крайней мере, Большунов бы его как минимум понервировал", - сказала Журова РИА Новости.