Большунов мог бы понервировать Клебо в случае допуска на ОИ, заявила Журова

"Это не вина Клебо, что на Олимпиаде в Италии не было Большунова или что Савелий не мог пройти подготовку к Играм на высоте. Если бы такая возможность у нашего лыжника была, может быть, он бы и составил Клебо конкуренцию. А Клебо все равно чемпион, он крутой, и ничего здесь не поделать. К спортсмену претензий нет. Претензия к тем, кто не дал возможности оказать ему соперничество. Теперь можно только гипотетически говорить, что могло бы произойти. Норвежцы радуются, а мы грустим, что у нас такой попытки даже не было. По крайней мере, Большунов бы его как минимум понервировал", - сказала Журова РИА Новости.