Большунов мог бы понервировать Клебо в случае допуска на ОИ, заявила Журова
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
17:12 21.02.2026
Большунов мог бы понервировать Клебо в случае допуска на ОИ, заявила Журова
Большунов мог бы понервировать Клебо в случае допуска на ОИ, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Большунов мог бы понервировать Клебо в случае допуска на ОИ, заявила Журова
Трехкратный олимпийский чемпион из России Александр Большунов в случае допуска до Игр-2026 в Италии мог бы понервировать нового рекордсмена по количеству... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
лыжные гонки
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260221/klebo-2075994144.html
2026
Новости
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Большунов мог бы понервировать Клебо в случае допуска на ОИ, заявила Журова

Журова: Большунов мог бы понервировать Клебо в случае допуска до ОИ-2026

Российский спортсмен Александр Большунов
Российский спортсмен Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион из России Александр Большунов в случае допуска до Игр-2026 в Италии мог бы понервировать нового рекордсмена по количеству золотых медалей на одной Олимпиаде норвежца Йоханнеса Клебо, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В субботу Клебо выиграл марафон на 50 км классическим стилем и первым завоевал шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. Россию на Играх представлял Савелий Коростелев, он не смог попасть в призеры ни в одной гонке.
"Это не вина Клебо, что на Олимпиаде в Италии не было Большунова или что Савелий не мог пройти подготовку к Играм на высоте. Если бы такая возможность у нашего лыжника была, может быть, он бы и составил Клебо конкуренцию. А Клебо все равно чемпион, он крутой, и ничего здесь не поделать. К спортсмену претензий нет. Претензия к тем, кто не дал возможности оказать ему соперничество. Теперь можно только гипотетически говорить, что могло бы произойти. Норвежцы радуются, а мы грустим, что у нас такой попытки даже не было. По крайней мере, Большунов бы его как минимум понервировал", - сказала Журова РИА Новости.
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Клебо вряд ли повторит результат итальянской Олимпиады, считает Крянин
21 февраля, 17:07
 
Лыжные гонки Спорт Зимние Олимпийские игры 2026
 
