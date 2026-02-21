https://ria.ru/20260221/sport-2075986289.html
Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ
Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ
Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Николай Морилов, дядя Савелия Коростелева, в разговоре с РИА Новости назвал успешным...
лыжные гонки
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c62fc680e723773f59392ccdf26b9015.jpg
https://ria.ru/20260208/delozhi-2073053421.html
Лыжные гонки, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ
Морилов считает Олимпиаду очень успешной для Коростелева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Николай Морилов, дядя Савелия Коростелева, в разговоре с РИА Новости назвал успешным выступление своего племянника на Олимпиаде в Италии.
В субботу Коростелев занял пятое место в масс-старте классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии
. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин отстал от победителя более чем на три минуты. Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне и 15-е в гонке с раздельным стартом на 10 км.
"Это очень успешная Олимпиада для Савелия. Сегодня был сложнейший марафон, и он показал великолепную скорость, заняв пятое место в олимпийской гонке. Это очень хорошее выступление, особенно если учитывать, что некоторые лидеры сходили с дистанции, фактически переходя в режим выживания", - сказал Морилов
.
"В нынешних условиях, когда Савелий провел мало гонок на Кубке мира вместе с этими соперниками, ему, безусловно, не хватает опыта. Тем не менее он боролся очень достойно", - отметил Морилов.