Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости , Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Николай Морилов, дядя Савелия Коростелева, в разговоре с РИА Новости назвал успешным выступление своего племянника на Олимпиаде в Италии.

"В нынешних условиях, когда Савелий провел мало гонок на Кубке мира вместе с этими соперниками, ему, безусловно, не хватает опыта. Тем не менее он боролся очень достойно", - отметил Морилов.