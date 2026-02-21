Рейтинг@Mail.ru
Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:10 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/sport-2075986289.html
Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ
Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ
, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Николай Морилов, дядя Савелия Коростелева, в разговоре с РИА Новости назвал успешным... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T16:10:00+03:00
2026-02-21T16:10:00+03:00
лыжные гонки
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c62fc680e723773f59392ccdf26b9015.jpg
https://ria.ru/20260208/delozhi-2073053421.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897017638_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_a564575014b69b3c6a3d2e63ef6a9dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Дядя Коростелева считает успешным выступление племянника на ОИ

Морилов считает Олимпиаду очень успешной для Коростелева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоссийский лыжник Савелий Коростелев
Российский лыжник Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российский лыжник Савелий Коростелев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Николай Морилов, дядя Савелия Коростелева, в разговоре с РИА Новости назвал успешным выступление своего племянника на Олимпиаде в Италии.
В субботу Коростелев занял пятое место в масс-старте классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин отстал от победителя более чем на три минуты. Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне и 15-е в гонке с раздельным стартом на 10 км.
"Это очень успешная Олимпиада для Савелия. Сегодня был сложнейший марафон, и он показал великолепную скорость, заняв пятое место в олимпийской гонке. Это очень хорошее выступление, особенно если учитывать, что некоторые лидеры сходили с дистанции, фактически переходя в режим выживания", - сказал Морилов.
"В нынешних условиях, когда Савелий провел мало гонок на Кубке мира вместе с этими соперниками, ему, безусловно, не хватает опыта. Тем не менее он боролся очень достойно", - отметил Морилов.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Французский лыжник извинился за срез трассы во время скиатлона на Олимпиаде
8 февраля, 18:42
 
Лыжные гонкиСпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала