"В глазах темнело": Коростелев рассказал о трудностях олимпийского марафона
"В глазах темнело": Коростелев рассказал о трудностях олимпийского марафона
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что масс-старт классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии дался для ему тяжело, его посещали мысли... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T15:54:00+03:00
2026-02-21T15:54:00+03:00
2026-02-21T19:54:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
"В глазах темнело": Коростелев рассказал о трудностях олимпийского марафона
Коростелев заявил, что хотел сойти уже после третьего круга марафона на ОИ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что масс-старт классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии дался для ему тяжело, его посещали мысли о сходе с дистанции.
В субботу Коростелев
занял пятое место в олимпийском марафоне. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин финишировал с отставанием в 3 минуты 38,3 секунды.
"На первом круге понял, что темп для марафона очень высокий, ко второму кругу группа рассыпалась, я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день. Знал, что Нисканен и Амундсен сошли после второго круга, хотел сам сойти после третьего. На последнем круге я понял, что уже точно к лидерам не приближусь. Пошел доезжать, было все равно - четвертым или пятым. Последний подъем просто зашел пешком, в глазах уже темнело", - сказал Коростелев в эфире Okko.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева
.