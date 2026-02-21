Рейтинг@Mail.ru
"В глазах темнело": Коростелев рассказал о трудностях олимпийского марафона - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
15:54 21.02.2026 (обновлено: 19:54 21.02.2026)
"В глазах темнело": Коростелев рассказал о трудностях олимпийского марафона
"В глазах темнело": Коростелев рассказал о трудностях олимпийского марафона

Коростелев заявил, что хотел сойти уже после третьего круга марафона на ОИ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что масс-старт классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Италии дался для ему тяжело, его посещали мысли о сходе с дистанции.
В субботу Коростелев занял пятое место в олимпийском марафоне. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин финишировал с отставанием в 3 минуты 38,3 секунды.
"На первом круге понял, что темп для марафона очень высокий, ко второму кругу группа рассыпалась, я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день. Знал, что Нисканен и Амундсен сошли после второго круга, хотел сам сойти после третьего. На последнем круге я понял, что уже точно к лидерам не приближусь. Пошел доезжать, было все равно - четвертым или пятым. Последний подъем просто зашел пешком, в глазах уже темнело", - сказал Коростелев в эфире Okko.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В воскресенье пройдет масс-старт на 50 км у женщин, в котором примет участие российская лыжница Дарья Непряева.
Фрида Карлссон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Двукратная чемпионка Олимпиады из Швеции заболела перед лыжным марафоном
20 февраля, 15:46
 
