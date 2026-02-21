"В глазах темнело": Коростелев рассказал о трудностях олимпийского марафона

"На первом круге понял, что темп для марафона очень высокий, ко второму кругу группа рассыпалась, я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день. Знал, что Нисканен и Амундсен сошли после второго круга, хотел сам сойти после третьего. На последнем круге я понял, что уже точно к лидерам не приближусь. Пошел доезжать, было все равно - четвертым или пятым. Последний подъем просто зашел пешком, в глазах уже темнело", - сказал Коростелев в эфире Okko.