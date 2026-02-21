Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" обыграло "Волгу" в матче чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:32 21.02.2026 (обновлено: 15:33 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/sport-2075980480.html
Московское "Динамо" обыграло "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
Московское "Динамо" обыграло "Волгу" в матче чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Московское "Динамо" обыграло "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
Московское "Динамо" одержало победу над ульяновской "Волгой" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T15:32:00+03:00
2026-02-21T15:33:00+03:00
хоккей
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851886518_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0b2357e3990e7f9bfa4e875771a1224a.jpg
https://ria.ru/20260218/bendi-2075319489.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851886518_78:0:1145:800_1920x0_80_0_0_2f4b03070179a05483be44608e97d83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом
Хоккей, Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом
Московское "Динамо" обыграло "Волгу" в матче чемпионата России по бенди

Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в ЧР по бенди

© пресс-служба ХК "Динамо" МоскваИгроки московского "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Игроки московского Динамо в матче чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© пресс-служба ХК "Динамо" Москва
Игроки московского "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над ульяновской "Волгой" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Москве завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (30, 47 и 66-я минуты), мячи также забросили Арсений Козлов (16), Марат Шарипов (19), Виктор Чернышев (22), Дмитрий Ширяев (54) и Роман Дарковский (58, 88). У "Волги" отличились Евгений Мельников (35) и Вадим Краснов (52, 72).
"Динамо" одержало четвертую победу подряд. Московская команда, набрав 51 очко, поднялась на второе место в турнирной таблице. "Волга" с 24 баллами располагается на девятой строчке.
Результаты других матчей дня:
"Саяны" (Абакан) - "Енисей" (Красноярск) - 3:8;
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 4:7;
"Старт" (Нижний Новгород) - "Родина" (Киров) - 6:3.
Хоккеисты Водника в матче чемпионата России по бенди - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Водник" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
18 февраля, 21:19
 
ХоккейСпортЧемпионат России по хоккею с мячом
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала