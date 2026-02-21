Московское "Динамо" обыграло "Волгу" в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над ульяновской "Волгой" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Москве завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (30, 47 и 66-я минуты), мячи также забросили Арсений Козлов (16), Марат Шарипов (19), Виктор Чернышев (22), Дмитрий Ширяев (54) и Роман Дарковский (58, 88). У "Волги" отличились Евгений Мельников (35) и Вадим Краснов (52, 72).
"Динамо" одержало четвертую победу подряд. Московская команда, набрав 51 очко, поднялась на второе место в турнирной таблице. "Волга" с 24 баллами располагается на девятой строчке.
Результаты других матчей дня:
"Саяны" (Абакан) - "Енисей" (Красноярск) - 3:8;
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 4:7;
"Старт" (Нижний Новгород) - "Родина" (Киров) - 6:3.
"Водник" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
18 февраля, 21:19