Клебо первым выиграл шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде
Лыжные гонки
 
15:12 21.02.2026 (обновлено: 19:59 21.02.2026)
Клебо первым выиграл шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде
Клебо первым выиграл шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде
2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Йоханнес Хёсфлот Клебо
ОИ-2026.Лыжные гонки.Мужчины.Спринт
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым участником зимних Олимпийских игр, выигравшим шесть золотых медалей на одних Играх.
В субботу Клебо первенствовал в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 км на Олимпийских играх 2026 года в Италии, став 11-кратным олимпийским чемпионом и побив свой же рекорд по общему количеству золотых медалей на зимних Играх.
На Олимпиаде в Италии Клебо завоевал шесть золотых медалей. Ранее он делил первенство по количеству завоеванного золота на зимних играх с конькобежцем Эриком Хайденом из США, который стал пятикратным олимпийским чемпионом в 1980 году.
Также на счету 29-летнего Клебо три золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и две победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо этого, он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
Лыжные гонкиСпортЗимние Олимпийские игры 2026Йоханнес Хёсфлот Клебо
 
