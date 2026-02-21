https://ria.ru/20260221/sport-2075976860.html
Клебо первым выиграл шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде
Клебо первым выиграл шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Клебо первым выиграл шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым участником зимних Олимпийских игр, выигравшим шесть золотых медалей на одних Играх. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T15:12:00+03:00
2026-02-21T15:12:00+03:00
2026-02-21T19:59:00+03:00
лыжные гонки
спорт
зимние олимпийские игры 2026
йоханнес хёсфлот клебо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076011720_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_60795dd354f2e71deffd3dae59381b3d.jpg
https://ria.ru/20260221/bolshunov-2076009563.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076011720_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1c6d9423f806a1ba41bca3c1be075af7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Клебо первым выиграл шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде
Норвежский лыжник Клебо первым выиграл шесть золотых медалей на одних зимних ОИ