Спецоперация, 21 февраля: российская ПВО сбила 5 ракет "Фламинго" - РИА Новости, 21.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 21.02.2026 (обновлено: 20:05 21.02.2026)
Спецоперация, 21 февраля: российская ПВО сбила 5 ракет "Фламинго"
ПВО за сутки сбила пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", управляемую авиабомбу, семь реактивных снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
Спецоперация, 21 февраля: российская ПВО сбила 5 ракет "Фламинго"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. ПВО за сутки сбила пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", управляемую авиабомбу, семь реактивных снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли 1265 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2026

ВС РФ продолжают СВО

Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад", сообщает Минобороны РФ.
Вооруженные силы России поразили пусковые установки украинских крылатых ракет "Фламинго" и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.

Конец конфликта на Украине?

Украинский конфликт продвигается к завершению, заявил временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев.
Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради прекращения геноцида русскоговорящих и защиты своих интересов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Возможное участие Сеула в поставках для Украины в какой-либо форме отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Конфликт на Украине был бы давно урегулирован путем переговоров, если бы не поведение европейских политиков, которые заинтересованы в его продолжении, заявил венгерский лидер Виктор Орбан.
Европейский союз с его требованиями к России не сможет добиться участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и "не получит даже места за кошачьим столиком", пишет немецкая газета junge Welt.
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"
Украинские спецслужбы

У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.
Применение Telegram российскими военными в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно создавало угрозу их жизни, многочисленные достоверные сведения об этом получены на основе анализа работы мессенджера, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

Энергодар

Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами, пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Ситуация в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ухудшается, городскую инфраструктуру и соцобъекты практически ежедневно обстреливают ВСУ, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Специальная военная операция на Украине
 
 
