https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075991780.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T16:48:00+03:00
2026-02-21T16:48:00+03:00
2026-02-21T16:48:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 21 февраля 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, нанесли поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 172 беспилотника.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 115 937 беспилотников, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 790 танков и других бронемашин, 1 670 реактивных систем залпового огня, 33 400 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 938 единиц автомобильной техники.