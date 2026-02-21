Рейтинг@Mail.ru
Танкисты "Востока" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 21.02.2026
Танкисты "Востока" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Танкисты "Востока" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Танкисты "Востока" сорвали ротацию, уничтожив колонну бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив колонну бронетехники в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Разведка беспилотниками группировки войск "Восток" выявила выдвижение колонны боевых бронированных машин западного производства с живой силой ВСУ к передовым позициям в Запорожской области.
"Получив целеуказание от оператора БПЛА, экипажи танков Т-80БВМ и Т-72Б3М выдвинулись на закрытые огневые позиции для уничтожения противника. Благодаря грамотной корректировке огня в режиме реального времени, первыми же выстрелами была поражена головная машина колонны, что заблокировало дальнейшее движение вражеской техники", - говорится в сообщении ведомства.
В опубликованном видео от Минобороны механик-водитель с позывным "Внук" рассказал, что российские танки эффективно уничтожают опорные пункты противника, блиндажи, боевые машины, а также "Грады" и БМП.
На опубликованных видеокадрах группировка войск "Восток" четкими выстрелами полностью дезорганизовала и уничтожила колонну бронетехники противника.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-72Б3М
 
 
