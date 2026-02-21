https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075917769.html
Танкисты "Востока" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Танкисты "Востока" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 21.02.2026
Танкисты "Востока" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Танкисты группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив колонну бронетехники в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
запорожская область
Танкисты "Востока" сорвали ротацию, уничтожив колонну бронетехники ВСУ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Восток" сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив колонну бронетехники в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Разведка беспилотниками группировки войск "Восток" выявила выдвижение колонны боевых бронированных машин западного производства с живой силой ВСУ
к передовым позициям в Запорожской области
.
"Получив целеуказание от оператора БПЛА, экипажи танков Т-80БВМ и Т-72Б
3М выдвинулись на закрытые огневые позиции для уничтожения противника. Благодаря грамотной корректировке огня в режиме реального времени, первыми же выстрелами была поражена головная машина колонны, что заблокировало дальнейшее движение вражеской техники", - говорится в сообщении ведомства.
В опубликованном видео от Минобороны механик-водитель с позывным "Внук" рассказал, что российские танки эффективно уничтожают опорные пункты противника, блиндажи, боевые машины, а также "Грады" и БМП.
На опубликованных видеокадрах группировка войск "Восток" четкими выстрелами полностью дезорганизовала и уничтожила колонну бронетехники противника.