Сцена из пластического спектакля "Цзяннань, написанный чернилами" в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

Пластический спектакль из Китая показали на XIX Зимнем фестивале в Сочи

СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Пластический спектакль "Цзаннань, написанный чернилами" показали на сцене Зимнего театра в Сочи в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств под патронажем Юрия Башмета, передает корреспондент РИА Новости.

Это работа Компании исполнительских искусств китайский провинции Цзяньсу.

"Цзаннань, написанный чернилами" – сплав старинных китайских традиций, современной хореографии и визуальных эффектов. Главным источником вдохновения для авторов стала природа и традиции одной из самых своеобразных исторических областей Китая . Цзаннань расположена на юге страны, на ее территории находятся такие известные города, как Ханчжоу или Шанхай

Благодаря хорошему климату и выгодному географическому положению область считают одним из лучших мест для развития хозяйств и ремесел, а также источников вдохновения для поэтов и художников. Например, город Сучжоу остается по сей день центром легендарной китайской вышивки. Однако главным ремеслом края считается древнее искусство графики. Именно черно-белые пейзажи, выведенные тонкими белыми линиями, и стали отправной точкой для авторов спектакля.

По их замыслу в постановке сталкивается две стихии: вода и чернила, каждая ассоциируется с женским и мужским началом. В двух частях спектакля номера практически полностью разделены между танцовщицами и танцовщиками. И лишь в конце они объединяются. Здесь нет конкретного сюжета или истории. Но сквозной темой постановки становится любовь – абстрактные танцевальные номера пронизывают лирические дуэты, которые образуют связующую линию.

Подобно хореографии, которая объединяет традиционный танец и современное пластическое искусство, музыка спектакля использует национальные мотивы и современные электроакустические возможности. Народные мелодии звучат в исполнении певцов в сопровождении традиционных инструментов. Темы постепенно растворяются в современной музыкальной партитуре, которая прибегает к самым разным средствам выразительности, вплоть до записанных звуков дождя и капающей воды. Тема народных мотивов и их претворения в современном искусстве продолжена и в сценографии спектакля, и в костюмах. С одной стороны используются характерные национальные одежды и головные уборы, с другой – современные приемы росписи тканей, напоминающие абстрактные акварели.