Более 430 тысяч "квадратов" жилья построили на Смоленщине по нацпроекту

"С 2025 года наш регион активно участвует в национальном проекте "Инфраструктура для жизни", который охватывает важнейшие направления: жилье, дороги, транспорт и благоустройство. Уже добились значительных результатов. Построено более 430 тысяч квадратных метров нового жилья, в стадии строительства сейчас находятся 82 многоквартирных дома. Возводим их не только в областном центре. В этом году будем строить дома в 14 муниципальных округах. В том числе это жилье для детей-сирот, молодых профессионалов и целевиков, квартиры для переселения граждан из аварийного жилья", - написал губернатор в своем телеграм-канале.