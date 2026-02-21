Более 430 тысяч "квадратов" жилья построили на Смоленщине по нацпроекту

https://ria.ru/20260221/smolensk-2075959323.html
В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Смоленской области построили 430 тысяч квадратных метров нового жилья, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Смоленской области построили 430 тысяч квадратных метров нового жилья, сообщил
губернатор Василий Анохин.
Глава региона на рабочем совещании в правительстве области обсудил ключевые направления развития строительной отрасли, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства.
"С 2025 года наш регион активно участвует в национальном проекте "Инфраструктура для жизни", который охватывает важнейшие направления: жилье, дороги, транспорт и благоустройство. Уже добились значительных результатов. Построено более 430 тысяч квадратных метров нового жилья, в стадии строительства сейчас находятся 82 многоквартирных дома. Возводим их не только в областном центре. В этом году будем строить дома в 14 муниципальных округах. В том числе это жилье для детей-сирот, молодых профессионалов и целевиков, квартиры для переселения граждан из аварийного жилья", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в регионе также продолжается работа по газификации: в 2025 году газ проведен к 4,8 тысячам домовладений. Отремонтировали почти 130 километров коммунальных сетей и выполнили капитальный ремонт 672 многоквартирных домов.
"Ремонтируем дороги и обновляем общественный транспорт. Многое сделано по благоустройству. В 2025 году обновлена 121 общественная зона во всех опорных населенных пунктах региона, построено 39 детских площадок, реализованы проекты в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Утвердили дизайн-коды для всех муниципалитетов, что поможет сформировать единый архитектурный облик наших населенных пунктов", - отметил он.