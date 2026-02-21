"Они меня разозлили". Тайны забега смерти русских с американцами

Матч СССР — США приближался к трагедии, ради победы команды бились до потери сознания, атлетов спешно уносили со стадиона и откачивали в больнице. РИА Новости Спорт рассказывает о драматическом финале смертельной игры, которую почему-то никто не остановил.

"Побледнел, наступил на край дорожки и рухнул"

Матчевая встреча по легкой атлетике между сборными США и СССР проходила в июле 1959 года по необычной системе: в каждой дисциплине участвовали по два представителя каждой команды, и за занятые места они получали очки. Годом ранее советская сборная взяла в Москве верх в таком матче с перевесом всего лишь в два балла, и американцы горели желанием взять реванш.

Встреча проходила в Филадельфии, а там в это время невыносимая жара при высочайшей влажности. В тот день на стадионе было +35 в тени, а влажность доходила до 90%.

Советские спортсменки предсказуемо победили американок со счетом 67:40, а у мужчин большинство дисциплин остались за хозяевами. В итоге победитель матча определялся в забеге на 10 километров. На старт от сборной СССР вышли Алексей Десятчиков и Хуберт Пярнакиви, а сборную США представили Боб Сот и Макс Трукс.

Фаворитами считались советские легкоатлеты. Журнал "Спортс Иллюстрейтед" писал, что Трукс, имевший шансы соперничать с Десятчиковым и Пярнакиви на равных, не смог подготовиться к матчевой встрече, так как служил в то время в ВВС и мог тренироваться только по полчаса в день. Сот заметно уступал всем остальным участникам в классе. Но погода уравнивала шансы.

Старт был намечен на час дня. Организаторы понимали, что забег может обернуться пыткой для участников, и предложили перенести его на вечер. Однако обе команды ответили отказом — вероятно, не желая продемонстрировать слабости перед оппонентами. И в "час икс" четыре легкоатлета начали свой бег по дорожке стадиона "Франклин Филд".

Советские бегуны задали темп, но американцы, к удивлению многих, "зацепились" за соперников и сильно не отставали. Первым не выдержал Трукс — зная, что для того, чтобы принести команде очки, нужно хотя бы финишировать, он перешел на удобную для себя скорость. А вот Сот внезапно рванул вперед и вышел в лидеры. К нему "прилип" Пярнакиви.

« "Этот маневр их и сгубил, — вспоминал в интервью "Парламентской газете" Десятчиков. — Первым сломался Сот. Он стал бежать все медленнее, пока, наконец, не рухнул на дорожку. Пярнакиви, выбитый преследованием Сота из привычного ритма бега, изнуренный жарой и духотой, постепенно сдавал, пока не "поплыл" совсем. Я, обгоняя его на круг, увидел, какие он выделывал коленца, неестественно высоко выбрасывал ноги, пытаясь продвинуться вперед, петлял по дорожке".

© I C Rapoport Американский бегун Боб Сот после забега на 10 тысяч метров в 1959 году © I C Rapoport Американский бегун Боб Сот после забега на 10 тысяч метров в 1959 году

Со стороны картина выглядела просто ужасающе. "Спорт Иллюстрейтед" описывал ее так: "Сначала Сот в процессе бега начал отклоняться назад. В этой странной манере он пробежал два круга, выбрасывая вверх колени, затем начал дрожать. На 23-м круге Сот двигался словно в замедленной съемке, размахивая руками как марионетка. Его лицо и тело были смертельно бледными, глаза выпученными, но ноги продолжали двигаться до тех пор, пока он не наступил на край дорожки и не рухнул как подкошенный. Спортсмен попытался встать, но упал вновь, чуть не ударившись головой о бетонный бордюр. После этого его подхватили на руки и унесли в машину скорой помощи, откуда он был доставлен в госпиталь университета Пенсильвании, к счастью, находившийся в нескольких сотнях метров от стадиона".

Вскоре начал терять сознание и Пярнакиви. Последние десятки метров он преодолевал очень долго. Периодически заваливался набок, тоже высоко выбрасывал колени и беспорядочно размахивал руками. Именно это впоследствии назвали "танцем смерти". Но, в отличие от Сота, Хуберт добежал до финишной черты. "Дистанцию надо преодолевать до конца. Каждый раз — до конца", — просто сказал потом он, когда его спросили, почему не сошел.

"Американцы меня разозлили"

Проще всего забег дался Десятчикову. Он победил и даже пробежал лишних 400 метров. "По ходу забега я обогнал Пярнакиви на круг, Трукса на два. Судьи на меня внимания уже как бы не обращали, считали, сколько кругов Хуберту еще мучиться, - вспоминал он. — И когда я стал финишировать, Петр Болотников, уже отбегавший свою "пятерку", крикнул, чтобы я на всякий случай пробежал "контрольный" круг, чтобы меня не засудили".

© Фото : Кадр из фильма "Спорт, спорт, спорт" Советский бегун Хуберт Пярнакиви © Фото : Кадр из фильма "Спорт, спорт, спорт" Советский бегун Хуберт Пярнакиви

На вопрос, почему именно он оказался крепче остальных, советский легкоатлет ответил просто: "Американцы меня разозлили". "В местной прессе были напечатаны прогнозы статистиков, где победу отдавали Соту, вторым ставили Пярнакиви, а меня отправили на последнее место, — говорил Десятчиков. — Выйдя на старт, я не стремился к лихим подвигам, а просто решил бежать в ровном темпе, на который в тот день был способен. Поэтому наскоки Сота на меня не произвели впечатления, а вот для него заданный мной темп оказался убийственным. Хотя и мне товарищи говорили, что я после финиша был просто черным".

К счастью, испытания жарой и влажностью не привели к серьезным последствиям для спортсменов. Газета "Нью-Йорк Таймс" писала, что все бегуны, кроме Десятчикова, провели ночь в госпитале, где им внутривенно вливали питательную жидкость, но наутро они были выписаны и даже пришли на стадион, где досматривали матч на трибунах. В котором реванш американцам взять не удалось — сборная СССР одержала итоговую победу со счетом 175:167. Также в местных СМИ пытались оспорить второе место Пярнакиви и утверждали, что Трукс финишировал раньше, а судьи сбились со счета кругов. Но протест хозяева подавать не стали, да и лишить гостей победы он бы им не помог.