Рейтинг@Mail.ru
"Они меня разозлили". Тайны забега смерти русских с американцами - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 21.02.2026 (обновлено: 12:20 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/smertelnyy-match-2049675596.html
"Они меня разозлили". Тайны забега смерти русских с американцами
"Они меня разозлили". Тайны забега смерти русских с американцами - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Они меня разозлили". Тайны забега смерти русских с американцами
Матч СССР — США приближался к трагедии, ради победы команды бились до потери сознания, атлетов спешно уносили со стадиона и откачивали в больнице. РИА Новости... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T12:15:00+03:00
2026-02-21T12:20:00+03:00
легкая атлетика
авторы риа новости спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075945859_0:1359:2048:2511_1920x0_80_0_0_fe25e8c48e7398c63be6e20b4dff0d47.jpg
https://ria.ru/20251016/aleksandrov-2048695524.html
https://ria.ru/20251003/belostennyy-2046273099.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075945859_0:1045:2048:2581_1920x0_80_0_0_3c63a65e4ee90b7f9cb001873e74951e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
легкая атлетика, авторы риа новости спорт
Легкая атлетика, Авторы РИА Новости Спорт

"Они меня разозлили". Тайны забега смерти русских с американцами

© Getty Images / I C RapoportАмериканский бегун Боб Сот на матчевой встрече с СССР в 1959 году
Американский бегун Боб Сот на матчевой встрече с СССР в 1959 году - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Getty Images / I C Rapoport
Читать в
MaxДзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Матч СССР — США приближался к трагедии, ради победы команды бились до потери сознания, атлетов спешно уносили со стадиона и откачивали в больнице. РИА Новости Спорт рассказывает о драматическом финале смертельной игры, которую почему-то никто не остановил.

"Побледнел, наступил на край дорожки и рухнул"

Матчевая встреча по легкой атлетике между сборными США и СССР проходила в июле 1959 года по необычной системе: в каждой дисциплине участвовали по два представителя каждой команды, и за занятые места они получали очки. Годом ранее советская сборная взяла в Москве верх в таком матче с перевесом всего лишь в два балла, и американцы горели желанием взять реванш.
Встреча проходила в Филадельфии, а там в это время невыносимая жара при высочайшей влажности. В тот день на стадионе было +35 в тени, а влажность доходила до 90%.
Советские спортсменки предсказуемо победили американок со счетом 67:40, а у мужчин большинство дисциплин остались за хозяевами. В итоге победитель матча определялся в забеге на 10 километров. На старт от сборной СССР вышли Алексей Десятчиков и Хуберт Пярнакиви, а сборную США представили Боб Сот и Макс Трукс.
Хоккеист Борис Александров - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Материл Тихонова и унижал Третьяка: нелепая смерть гения хоккея
16 октября 2025, 18:38
Фаворитами считались советские легкоатлеты. Журнал "Спортс Иллюстрейтед" писал, что Трукс, имевший шансы соперничать с Десятчиковым и Пярнакиви на равных, не смог подготовиться к матчевой встрече, так как служил в то время в ВВС и мог тренироваться только по полчаса в день. Сот заметно уступал всем остальным участникам в классе. Но погода уравнивала шансы.
Старт был намечен на час дня. Организаторы понимали, что забег может обернуться пыткой для участников, и предложили перенести его на вечер. Однако обе команды ответили отказом — вероятно, не желая продемонстрировать слабости перед оппонентами. И в "час икс" четыре легкоатлета начали свой бег по дорожке стадиона "Франклин Филд".
Советские бегуны задали темп, но американцы, к удивлению многих, "зацепились" за соперников и сильно не отставали. Первым не выдержал Трукс — зная, что для того, чтобы принести команде очки, нужно хотя бы финишировать, он перешел на удобную для себя скорость. А вот Сот внезапно рванул вперед и вышел в лидеры. К нему "прилип" Пярнакиви.
«
"Этот маневр их и сгубил, — вспоминал в интервью "Парламентской газете" Десятчиков. — Первым сломался Сот. Он стал бежать все медленнее, пока, наконец, не рухнул на дорожку. Пярнакиви, выбитый преследованием Сота из привычного ритма бега, изнуренный жарой и духотой, постепенно сдавал, пока не "поплыл" совсем. Я, обгоняя его на круг, увидел, какие он выделывал коленца, неестественно высоко выбрасывал ноги, пытаясь продвинуться вперед, петлял по дорожке".
© I C RapoportАмериканский бегун Боб Сот после забега на 10 тысяч метров в 1959 году
Американский бегун Боб Сот после забега на 10 тысяч метров в 1959 году - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© I C Rapoport
Американский бегун Боб Сот после забега на 10 тысяч метров в 1959 году
Со стороны картина выглядела просто ужасающе. "Спорт Иллюстрейтед" описывал ее так: "Сначала Сот в процессе бега начал отклоняться назад. В этой странной манере он пробежал два круга, выбрасывая вверх колени, затем начал дрожать. На 23-м круге Сот двигался словно в замедленной съемке, размахивая руками как марионетка. Его лицо и тело были смертельно бледными, глаза выпученными, но ноги продолжали двигаться до тех пор, пока он не наступил на край дорожки и не рухнул как подкошенный. Спортсмен попытался встать, но упал вновь, чуть не ударившись головой о бетонный бордюр. После этого его подхватили на руки и унесли в машину скорой помощи, откуда он был доставлен в госпиталь университета Пенсильвании, к счастью, находившийся в нескольких сотнях метров от стадиона".
Вскоре начал терять сознание и Пярнакиви. Последние десятки метров он преодолевал очень долго. Периодически заваливался набок, тоже высоко выбрасывал колени и беспорядочно размахивал руками. Именно это впоследствии назвали "танцем смерти". Но, в отличие от Сота, Хуберт добежал до финишной черты. "Дистанцию надо преодолевать до конца. Каждый раз — до конца", — просто сказал потом он, когда его спросили, почему не сошел.

"Американцы меня разозлили"

Проще всего забег дался Десятчикову. Он победил и даже пробежал лишних 400 метров. "По ходу забега я обогнал Пярнакиви на круг, Трукса на два. Судьи на меня внимания уже как бы не обращали, считали, сколько кругов Хуберту еще мучиться, - вспоминал он. — И когда я стал финишировать, Петр Болотников, уже отбегавший свою "пятерку", крикнул, чтобы я на всякий случай пробежал "контрольный" круг, чтобы меня не засудили".
© Фото : Кадр из фильма "Спорт, спорт, спорт"Советский бегун Хуберт Пярнакиви
Советский бегун Хуберт Пярнакиви - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Кадр из фильма "Спорт, спорт, спорт"
Советский бегун Хуберт Пярнакиви
На вопрос, почему именно он оказался крепче остальных, советский легкоатлет ответил просто: "Американцы меня разозлили". "В местной прессе были напечатаны прогнозы статистиков, где победу отдавали Соту, вторым ставили Пярнакиви, а меня отправили на последнее место, — говорил Десятчиков. — Выйдя на старт, я не стремился к лихим подвигам, а просто решил бежать в ровном темпе, на который в тот день был способен. Поэтому наскоки Сота на меня не произвели впечатления, а вот для него заданный мной темп оказался убийственным. Хотя и мне товарищи говорили, что я после финиша был просто черным".
К счастью, испытания жарой и влажностью не привели к серьезным последствиям для спортсменов. Газета "Нью-Йорк Таймс" писала, что все бегуны, кроме Десятчикова, провели ночь в госпитале, где им внутривенно вливали питательную жидкость, но наутро они были выписаны и даже пришли на стадион, где досматривали матч на трибунах. В котором реванш американцам взять не удалось — сборная СССР одержала итоговую победу со счетом 175:167. Также в местных СМИ пытались оспорить второе место Пярнакиви и утверждали, что Трукс финишировал раньше, а судьи сбились со счета кругов. Но протест хозяева подавать не стали, да и лишить гостей победы он бы им не помог.
Александр Белостенный - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Пил и бил морды югославам: драма главного драчуна советского баскетбола
3 октября 2025, 19:45
Регулярных телетрансляций в те годы еще не было, особенно из-за рубежа, поэтому история с "танцами смерти" долгое время оставалось неизвестной для широкой аудитории. Исправил эту ошибку великий советский режиссер Элем Климов. Узнав о драме в Филадельфии, он включил архивные кадры в свой ставший культовым фильм "Спорт, спорт, спорт", вышедший через десять с лишним лет после тех событий. А уже та картина произвела впечатление на руководителей СССР — и они присвоили Пярнакиви звание заслуженного мастера спорта, хотя формально в критерии спортсмен не вписывался. Десятчиков же стал ЗМСом по результатам Олимпиады 1960 года, где он хоть и занял на 10-километровой дистанции четвертое место, но выполнил главную задачу — успешно выступил в роли "пейсмейкера" для ставшего олимпийским чемпионом Болотникова.
 
Легкая атлетикаАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала