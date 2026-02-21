https://ria.ru/20260221/ska-neftyanik-2075969831.html
"СКА-Нефтяник" потерпел первое поражение в чемпионате России по бенди
"СКА - Уральский трубник" из Первоуральска одержал победу над хабаровским клубом "СКА-Нефтяник" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
ска-нефтяник
уральский трубник
хоккей с мячом
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "СКА - Уральский трубник" из Первоуральска одержал победу над хабаровским клубом "СКА-Нефтяник" в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.
Встреча в Первоуральске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забросили Евгений Филиппов (23-я минута), Юрий Викулин (27) и Игорь Середкин (51). У клуба "СКА-Нефтяник" отличились Кирилл Бутенко (32) и Томми Мяаття (53).
"СКА-Нефтяник" потерпел первое поражение в матче чемпионата России. Команда с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. "СКА - Уральский трубник" с 39 баллами занимает пятое место.