В Севастополе создадут архитектурный код для виноделен

"Мы хотим реализовать на 176 гектарах винодельческих хозяйств Севастополя проект по внедрению архитектурного кода, что позволит объединить все виноградники в архитектурный ансамбль, путешествие по которому станет увлекательным приключением и просвещением для миллионов наших соотечественников", - сказал Николаев.

По его словам, проект предусматривает создание уникальной планировки территории первого на Крымском полуострове винодельческого коворкинга - "Республики севастопольских виноделов", в рамках которого планируется создание виноградников с разнообразными сортами винограда, наиболее подходящими для местного терруара, а также питомника и сопутствующей инфраструктуры, включая кооперативный винзавод. Обсудить концепцию планируется на городском архитектурном совете.