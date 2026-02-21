https://ria.ru/20260221/sevastopol-2075931121.html
В Севастополе создадут архитектурный код для виноделен
В Севастополе создадут архитектурный код для виноделен
Архитектурный код для винодельческих хозяйств создадут в Севастополе, проект предусматривает единую уникальную планировку территории, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 21.02.2026
севастополь
севастополь, олег николаев (политик), деловая россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Архитектурный код для винодельческих хозяйств создадут в Севастополе, проект предусматривает единую уникальную планировку территории, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Мы хотим реализовать на 176 гектарах винодельческих хозяйств Севастополя проект по внедрению архитектурного кода, что позволит объединить все виноградники в архитектурный ансамбль, путешествие по которому станет увлекательным приключением и просвещением для миллионов наших соотечественников", - сказал Николаев.
По его словам, проект предусматривает создание уникальной планировки территории первого на Крымском полуострове винодельческого коворкинга - "Республики севастопольских виноделов", в рамках которого планируется создание виноградников с разнообразными сортами винограда, наиболее подходящими для местного терруара, а также питомника и сопутствующей инфраструктуры, включая кооперативный винзавод. Обсудить концепцию планируется на городском архитектурном совете.
"Винодельческая отрасль в Севастополе
стремительно развивается: крупные предприятия соседствуют с десятками, а в будущем - сотнями авторских проектов. Севастополь становится центром авторского виноделия в России", - заключил Николаев
