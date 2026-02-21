Семшов рассказал, как относится к многомиллионным тратам "Зенита"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов, в разные годы выступавший за московские "Торпедо" и "Динамо", а также петербургский "Зенит", заявил РИА Новости, что его не коробят многомиллионные трансферы "сине-бело-голубых".