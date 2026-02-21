Семшов рассказал, как относится к многомиллионным тратам "Зенита"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов, в разные годы выступавший за московские "Торпедо" и "Динамо", а также петербургский "Зенит", заявил РИА Новости, что его не коробят многомиллионные трансферы "сине-бело-голубых".
В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитник Игорь Дивеев и полузащитник Джон Джон. Также "сине-бело-голубые" взяли в аренду у "Аль-Насра" из Саудовской Аравии нападающего Джона Дурана. По данным портала Transfermarkt, петербуржцы зимой потратили на трех игроков 22,75 миллиона евро.
«
"Не знаю экономическую составляющую "Зенита". Если они считают нужным купить игрока - покупают, если хотят взять в аренду - берут. Главное, чтобы игрок помогал, усиливал командную игру. Меня траты "Зенита" не коробят, это не мои деньги. Если соотношение продаж и покупок сходится, все нормально", - сказал Семшов, оценивая целесообразность трансферной кампании "Зенита".
"Зенит" после 18 туров занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет один балл.
22 февраля 2025, 09:55