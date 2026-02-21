Рейтинг@Mail.ru
Семшов рассказал, как относится к многомиллионным тратам "Зенита"
18:06 21.02.2026 (обновлено: 18:15 21.02.2026)
Семшов рассказал, как относится к многомиллионным тратам "Зенита"
Семшов рассказал, как относится к многомиллионным тратам "Зенита"
Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов, в разные годы выступавший за московские "Торпедо" и "Динамо", а также петербургский "Зенит", заявил... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
спорт, россия, саудовская аравия, игорь семшов, игорь дивеев, джон дуран, динамо москва, торпедо (москва), зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Саудовская Аравия, Игорь Семшов, Игорь Дивеев, Джон Дуран, Динамо Москва, Торпедо (Москва), Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
Семшов рассказал, как относится к многомиллионным тратам "Зенита"

Семшов заявил, что спокойно относится к многомиллионным трансферам "Зенита"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов, в разные годы выступавший за московские "Торпедо" и "Динамо", а также петербургский "Зенит", заявил РИА Новости, что его не коробят многомиллионные трансферы "сине-бело-голубых".
В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитник Игорь Дивеев и полузащитник Джон Джон. Также "сине-бело-голубые" взяли в аренду у "Аль-Насра" из Саудовской Аравии нападающего Джона Дурана. По данным портала Transfermarkt, петербуржцы зимой потратили на трех игроков 22,75 миллиона евро.
«
"Не знаю экономическую составляющую "Зенита". Если они считают нужным купить игрока - покупают, если хотят взять в аренду - берут. Главное, чтобы игрок помогал, усиливал командную игру. Меня траты "Зенита" не коробят, это не мои деньги. Если соотношение продаж и покупок сходится, все нормально", - сказал Семшов, оценивая целесообразность трансферной кампании "Зенита".
"Зенит" после 18 туров занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет один балл.
Огнен Мимович - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
"Денег до черта!" Экс-игрок сборной СССР раскритиковал "Зенит" за трансферы
22 февраля 2025, 09:55
 
ФутболСпортРоссияСаудовская АравияИгорь СемшовИгорь ДивеевДжон ДуранДинамо МоскваТорпедо (Москва)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
