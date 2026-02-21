https://ria.ru/20260221/saratov-2075958349.html
Десятки единиц оборудования отправили саратовским бойцам в зону СВО
Более 250 посылок, десятки единиц оборудования и стройматериалы передали саратовским подразделениям в зону спецоперации накануне Дня защитника Отчества, сообщил РИА Новости, 21.02.2026
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости.
губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Свыше 250 личных посылок, десятки единиц различного оборудования, строительные материалы передали нашим бойцам в зону СВО в преддверии Дня защитника Отчества. Груз формируется на основании заявок, которые подают командиры подразделений и полков. Всего же на линию боевого соприкосновения направлено почти 5 тысяч тонн гуманитарных грузов", - написал глава региона в своем канале на платформе Max.
Судя по фотографиям, опубликованным главой региона, в зону СВО среди прочего были отправлены автономные отопители, теплогенераторы, металлоискатели, дроны, планшеты и другая техника.