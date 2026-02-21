Рейтинг@Mail.ru
Десятки единиц оборудования отправили саратовским бойцам в зону СВО - РИА Новости, 21.02.2026
Надежные люди
Надежные люди
 
13:03 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/saratov-2075958349.html
Десятки единиц оборудования отправили саратовским бойцам в зону СВО
Десятки единиц оборудования отправили саратовским бойцам в зону СВО - РИА Новости, 21.02.2026
Десятки единиц оборудования отправили саратовским бойцам в зону СВО
Более 250 посылок, десятки единиц оборудования и стройматериалы передали саратовским подразделениям в зону спецоперации накануне Дня защитника Отчества, сообщил РИА Новости, 21.02.2026
надежные люди
саратовская область
роман бусаргин
саратовская область
саратовская область, роман бусаргин
Надежные люди, Саратовская область, Роман Бусаргин
Десятки единиц оборудования отправили саратовским бойцам в зону СВО

Более 250 посылок отправили саратовским бойцам в зону СВО накануне праздника

© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской областиГруз для саратовских подразделений в зоне СВО
Груз для саратовских подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской области
Груз для саратовских подразделений в зоне СВО
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Более 250 посылок, десятки единиц оборудования и стройматериалы передали саратовским подразделениям в зону спецоперации накануне Дня защитника Отчества, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Свыше 250 личных посылок, десятки единиц различного оборудования, строительные материалы передали нашим бойцам в зону СВО в преддверии Дня защитника Отчества. Груз формируется на основании заявок, которые подают командиры подразделений и полков. Всего же на линию боевого соприкосновения направлено почти 5 тысяч тонн гуманитарных грузов", - написал глава региона в своем канале на платформе Max.
Судя по фотографиям, опубликованным главой региона, в зону СВО среди прочего были отправлены автономные отопители, теплогенераторы, металлоискатели, дроны, планшеты и другая техника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Сотрудники саратовской больницы отравили бойцам СВО медикаменты
6 февраля, 14:53
 
Надежные людиСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
