Десятки единиц оборудования отправили саратовским бойцам в зону СВО

"Свыше 250 личных посылок, десятки единиц различного оборудования, строительные материалы передали нашим бойцам в зону СВО в преддверии Дня защитника Отчества. Груз формируется на основании заявок, которые подают командиры подразделений и полков. Всего же на линию боевого соприкосновения направлено почти 5 тысяч тонн гуманитарных грузов", - написал глава региона в своем канале на платформе Max.