Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко - РИА Новости, 21.02.2026
06:48 21.02.2026
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко
киев, минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, светлана тихановская
Киев, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Светлана Тихановская
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко

РИА Новости: оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит введение различных мер против Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами оппозиции.
В среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко.
"Параллельно в Киеве обсуждается сценарий юридического давления на Минск - от попыток привлечь Лукашенко к ответственности "за содействие России" до инициирования новых санкционных механизмов против Беларуси", - сообщил источник.
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают и "это мало волнует".
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Источник: санкции Украины против Лукашенко ввели из-за прихода Буданова*
20 февраля, 05:42
 
Киев Минск Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Зеленский Светлана Тихановская
 
 
