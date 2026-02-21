Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит введение различных мер против Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами оппозиции.

Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают и "это мало волнует".