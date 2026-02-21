https://ria.ru/20260221/sanktsii-2075921364.html
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко - РИА Новости, 21.02.2026
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит введение различных мер против Минска и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2026
