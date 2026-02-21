https://ria.ru/20260221/samolet-2075993994.html
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения
