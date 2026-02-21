МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради прекращения геноцида русскоговорящих, обеспечения безопасности и национальных интересов РФ, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине.
"Мы не начинали войну, мы пришли ее закончить. Ради прекращения геноцида русскоговорящих, ради обеспечения безопасности и национальных интересов России, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что у киевского режима было долгих восемь лет, с 2014 года по 2022 год, чтобы закончить кровавое гражданское противостояние, однако оно только нагнеталось при активной поддержке коллективного Запада, развернувшего на Украине плацдарм прокси-войны с Россией и откровенно саботировавшего выполнение Минских соглашений.
