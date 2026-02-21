Рейтинг@Mail.ru
Россия пришла закончить войну для сохранности Русского мира, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/rossiya-2075919805.html
Россия пришла закончить войну для сохранности Русского мира, заявил Слуцкий
Россия пришла закончить войну для сохранности Русского мира, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.02.2026
Россия пришла закончить войну для сохранности Русского мира, заявил Слуцкий
Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради прекращения геноцида русскоговорящих, обеспечения безопасности и национальных интересов РФ, ради... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:10:00+03:00
2026-02-21T06:10:00+03:00
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074946170_0:0:3238:1821_1920x0_80_0_0_3389686d8a2559935dc23b5caa787e03.jpg
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075818642.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074946170_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_3a6980d5cbf0fbbb920e9ea6acc5ce26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ
Россия пришла закончить войну для сохранности Русского мира, заявил Слуцкий

Слуцкий: Россия пришла закончить войну для сохранности Русского мира

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради прекращения геноцида русскоговорящих, обеспечения безопасности и национальных интересов РФ, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине.
"Мы не начинали войну, мы пришли ее закончить. Ради прекращения геноцида русскоговорящих, ради обеспечения безопасности и национальных интересов России, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что у киевского режима было долгих восемь лет, с 2014 года по 2022 год, чтобы закончить кровавое гражданское противостояние, однако оно только нагнеталось при активной поддержке коллективного Запада, развернувшего на Украине плацдарм прокси-войны с Россией и откровенно саботировавшего выполнение Минских соглашений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Слуцкий назвал хамство Зеленского проявлением слабости
20 февраля, 17:12
 
В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала