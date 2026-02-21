Рейтинг@Mail.ru
Восемь советских профессий, переставших существовать в XXI веке - РИА Новости, 21.02.2026
08:31 21.02.2026
Восемь советских профессий, переставших существовать в XXI веке
Многие престижные профессии СССР исчезли — их функции либо упразднили, либо перераспределили между машинами и другими специалистами. РИА Новости, 21.02.2026
Восемь советских профессий, переставших существовать в XXI веке

© Юрий Куйдин Флаг над четвертой домной Карагандинского металлургического комбината. Юрий Куйдин / РИА Новости
 Флаг над четвертой домной Карагандинского металлургического комбината. Юрий Куйдин / РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Юрий Куйдин
Флаг над четвертой домной Карагандинского металлургического комбината. Юрий Куйдин / РИА Новости
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Многие престижные профессии СССР исчезли — их функции либо упразднили, либо перераспределили между машинами и другими специалистами.
Сколько таких "ушедших" профессий мы можем вспомнить?

Полевод (рабочий на поле)

Полеводы колхозов и совхозов выращивали зерно, картофель, свеклу, овощи, подсолнух — все, что кормило страну. Пока не пришли комбайны, почти все делалось вручную: сеяли, жали, вязали снопы.
Работа была тяжелой, но почитаемой: "хлеб — всему голова", а кто его растит — герой труда. В хорошие годы — медали, в плохие — двойные нормы и "все ради Родины".
© РИА Новости / Анатолий ГаранинРаботники зерносовхоза "Федосийский" отдыхают в поле. Крымская область, 1939 год
Работники зерносовхоза «Федосийский» отдыхают в поле. Крымская область, 1939 год - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Работники зерносовхоза "Федосийский" отдыхают в поле. Крымская область, 1939 год
Исчезла профессия не сразу, а постепенно: с приходом сельхозтехники 70-80-х годов, а окончательно — после распада СССР, когда колхозы развалились, а поля перешли в частные руки. Сегодня тот же труд выполняет оператор комбайна — один вместо сотни.

Кочегар

Кочегар был "сердцем" любой системы отопления. В котельных на паровозах, кораблях и в заводских цехах он следил, чтобы огонь не гас и давление держалось. Это была тяжелая, уважаемая работа: без кочегара ни поезд не тронется, ни школа не протопится. А в эпоху, когда уголь и пар были основой энергетики, такой специалист был на вес золота.
С приходом газовых котельных, автоматики и электрических систем профессия стала невостребованной. Паровозы ушли в музеи, угольные котельные — в прошлое. Кочегары как массовая профессия исчезли — остались лишь единицы.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКочегар топит котел на производстве валенок в селе Тогул Алтайского края
Кочегар топит котел на производстве валенок в селе Тогул Алтайского края - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Кочегар топит котел на производстве валенок в селе Тогул Алтайского края

Горнорабочий

В шахтах и карьерах горнорабочие вручную добывали уголь, руду, соль — все, что двигало промышленность СССР. Работа была смертельно опасна: обвалы, взрывы метана, запыленность. Профессия пользовалась уважением — труд "на передовой", стахановцы, движение ударников, повышенные зарплаты и льготы.
С приходом буровых установок, автоматизированных забоев и дистанционного управления техникой необходимость массовой ручной выемки пласта отпала. Основную добычу ведут механизированные комплексы и комбайны, а ручной труд горнорабочих используется в основном на вспомогательных и подготовительных операциях.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкШахтер Алексей Стаханов
Шахтер Алексей Стаханов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Шахтер Алексей Стаханов

Телефонистка

"Девушка, соедините с Ленинградом!", "Соедините с Ташкентом!", "Алло, мне бы в Свердловск…" — такие фразы открывали сотни тысяч разговоров между городами. За каждым звонком стояла телефонистка.
Они сидели за громоздкой коммутационной панелью, втыкая штекеры в гнезда, чтобы соединить два конца страны. От ее внимания зависело, дозвонится ли бабушка к внукам в другой город, жена — до мужа в командировке.
С приходом автоматических АТС в 70-80-е годы ручное переключение стало излишним. Сегодня телефонистки остались лишь на спецлиниях — например, в экстренных службах или закрытых ведомствах.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкТелефонистки Владивостокского телефонного узла подключают абонентов для разговора через спутник связи
Телефонистки Владивостокского телефонного узла подключают абонентов для разговора через спутник связи - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Телефонистки Владивостокского телефонного узла подключают абонентов для разговора через спутник связи

Стенографистка

Она могла записать речь, не пропустив ни слова. Стенографистки работали в кабинетах руководителей, в редакциях, в Госплане, на партийных совещаниях — везде, где важна была скорость и точность.
Их инструмент — пишущая машинка и блокнот со знаками стенографии. Чтобы освоить слепой десятипальцевый набор и систему сокращений, проходили специальные курсы.
Профессия была элитной: доступ к закрытым документам, чистое платье вместо спецовки. А главное — доверие: стенографистка знала все, но молчала. С приходом диктофонов необходимость в ручной фиксации устной речи отпала.
© РИА Новости / Евгений Тиханов | Перейти в медиабанкСтудентка на занятиях по машинописи и стенографии
Студентка на занятиях по машинописи и стенографии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Тиханов
Перейти в медиабанк
Студентка на занятиях по машинописи и стенографии

Киномеханик

Первый парень на деревне или в районе, который буквально владел "магией" кино. Он знал как склеить порвавшуюся пленку за две минуты и почему "В шесть часов вечера после войны" сегодня не пойдет.
В эпоху 35-миллиметровой пленки в СССР (и вообще везде) фильм приходил частями — стандартно "десятиминутки" (~300 м пленки на катушке). Киномеханик постоянно перезаряжал проектор с одной катушки на другую.
Он следил за фокусом, чистил объективы, менял лампы накаливания — при минимальном освещении, многое делалось на ощупь, особенно в маленьких будках. Ошибся — и зрители увидят перевернутый кадр или провал в сюжете.
© РИА Новости / Чернов | Перейти в медиабанкМонтажная комната ВГИКа
Монтажная комната ВГИКа - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Чернов
Перейти в медиабанк
Монтажная комната ВГИКа
Профессия требовала специального образования — училища, курсов, стажировок. Специалистов не хватало. С переходом кинотеатров на цифровой формат классический киномеханик исчез.

Ретушер

В СССР ретушер не просто убирал царапины на негативе: он исправлял реальность. Работа требовала художественного вкуса, терпения и абсолютной точности.
Особенно востребованными они были в редакциях газет и фотохроники: перед публикацией портретов партийных деятелей, военных или космонавтов все должно было быть безупречно — и соответствовать идеологии. Исчезали лишние люди с групповых фото, сглаживались тени под глазами, усиливался взгляд "в светлое будущее".
© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанкРетушеры Ленинградской типографии № 3 имени первопечатника Ивана Федорова
Ретушеры Ленинградской типографии № 3 имени первопечатника Ивана Федорова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Иван Денисенко
Перейти в медиабанк
Ретушеры Ленинградской типографии № 3 имени первопечатника Ивана Федорова
В 1980-х годах в крупных изданиях начали появляться аналоговые сканеры и первые графические станции, а в 1990-е — цифровые фотолаборатории. Постепенно ручная правка уступила место программной обработке.

Оператор ЭВМ

Оператор ЭВМ работал перед гудящими шкафами машин вроде "Урал-14" или "ЕС-1022". Его задача — аккуратно загрузить пачку перфокарт, на которых поступали программы, в считывающее устройство.
Перфокарта — это "флешка" прошлого века, сделанная из плотного картона. Информация на ней записывалась отверстиями в определенных местах. Каждое отверстие — это код, который машина считывала фотоэлементами или контактами и понимала, какую команду выполнять. Сложная программа требовала тысяч таких карт.
© РИА Новости / Борис Ушмайкин | Перейти в медиабанкОператоры за пультом управления ТЭЦ-21
Операторы за пультом управления Теплоэнергоцентралью-21 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Борис Ушмайкин
Перейти в медиабанк
Операторы за пультом управления ТЭЦ-21
Зарплата была неплохой, работа престижной, особенно в НИИ и закрытых институтах. Требовались аккуратность, ответственность, иногда допуск по секретности. С приходом ПК в 80-90-е годы перфокарты ушли в музеи.
 
 
 
