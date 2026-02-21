https://ria.ru/20260221/priamurja-2075936946.html
Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел прав управления
Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел прав управления
Вертолёт, потерпевший крушение в Приамурье, принадлежал погибшему пилоту, он не имел прав управления на воздушное судно и выполнял полёт без уведомления органов РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:45:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
россия
