Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел прав управления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости. Вертолёт, потерпевший крушение в Приамурье, принадлежал погибшему пилоту, он не имел прав управления на воздушное судно и выполнял полёт без уведомления органов аэронавигации, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура (ВСТП).