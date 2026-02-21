Рейтинг@Mail.ru
Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел прав управления - РИА Новости, 21.02.2026
09:45 21.02.2026
Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел прав управления
Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел прав управления
Вертолёт, потерпевший крушение в Приамурье, принадлежал погибшему пилоту, он не имел прав управления на воздушное судно и выполнял полёт без уведомления органов РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://ria.ru/20260221/sledovateli-2075925807.html
амурская область
россия
происшествия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел прав управления

Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел права на управление судном

CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 IIВертолет Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости. Вертолёт, потерпевший крушение в Приамурье, принадлежал погибшему пилоту, он не имел прав управления на воздушное судно и выполнял полёт без уведомления органов аэронавигации, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура (ВСТП).
"В настоящее время установлено, что воздушное судно принадлежало погибшему пилоту, который не имел права управления им, полет осуществлен без уведомления органов аэронавигации, вертолет не был официально зарегистрирован в установленном порядке (регистрационные знаки отсутствовали)", - говорится в сообщении.
Благовещенская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили в пятницу о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины - следователь СК и полицейский, - они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
На месте падения вертолета в Амурской области работают следователи
Вчера, 08:16
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
