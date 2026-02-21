https://ria.ru/20260221/pozhar-2075917095.html
В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре
В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре
Пожар в ангаре в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован, пострадавших нет, информирует пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T04:49:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РИА Новости
2026
Новости
происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре
В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре площадью 2,5 тысячи квадратных метров