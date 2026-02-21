Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре - РИА Новости, 21.02.2026
04:49 21.02.2026
В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре
В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре
Пожар в ангаре в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован, пострадавших нет, информирует пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2026
В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре

В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре площадью 2,5 тысячи квадратных метров

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожар в ангаре в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован, пострадавших нет, информирует пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожар в ангаре на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушат в Балашихе, частично обрушилась кровля на 800 "квадратов". Позже открытое горение ликвидировали.
"Пожар в Подмосковье полностью потушен. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина пожара устанавливается.
