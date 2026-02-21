Рейтинг@Mail.ru
21.02.2026
06:27 21.02.2026
Администрацию Запорожской области признали потерпевшей по делу экс-замглавы
Администрацию Запорожской области признали потерпевшей по делу экс-замглавы - РИА Новости, 21.02.2026
Администрацию Запорожской области признали потерпевшей по делу экс-замглавы
происшествия, запорожская область, россия
Происшествия, Запорожская область, Россия
Администрацию Запорожской области признали потерпевшей по делу экс-замглавы

Власти Запорожской области признаны потерпевшими по делу экс-замглавы Зинченко

© Фото : Официальный сайт Правительства Запорожской областиАлександр Зинченко
Александр Зинченко - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Официальный сайт Правительства Запорожской области
Александр Зинченко. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация Запорожской области признана потерпевшей по делу бывшего замгубернатора Александра Зинченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признана потерпевшей администрация Запорожской области", - сказано в материалах.
Зинченко задержали 19 декабря 2025 года, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестовали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Вину Зинченко не признает.
Суть уголовного дела в отношении обвиняемого не сообщается.
ПроисшествияЗапорожская областьРоссия
 
 
