Администрацию Запорожской области признали потерпевшей по делу экс-замглавы
Администрацию Запорожской области признали потерпевшей по делу экс-замглавы - РИА Новости, 21.02.2026
Администрацию Запорожской области признали потерпевшей по делу экс-замглавы
Администрация Запорожской области признана потерпевшей по делу бывшего замгубернатора Александра Зинченко, обвиняемого в крупном мошенничестве, следует из... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
запорожская область
россия
запорожская область
россия
Администрацию Запорожской области признали потерпевшей по делу экс-замглавы
Власти Запорожской области признаны потерпевшими по делу экс-замглавы Зинченко