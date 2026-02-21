Рейтинг@Mail.ru
Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней - РИА Новости, 21.02.2026
03:21 21.02.2026
Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней
Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней - РИА Новости, 21.02.2026
Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней
Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом. РИА Новости, 21.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней

Новые пошлины Трампа вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом.
Ранее Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.
"Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединённые Штаты. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени (08.01 мск - ред.)", - говорится в заявлении Белого дома.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
