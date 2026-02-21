https://ria.ru/20260221/poshliny-2075913589.html
Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней
Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней - РИА Новости, 21.02.2026
Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней
Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T03:21:00+03:00
2026-02-21T03:21:00+03:00
2026-02-21T03:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075562843_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_fe826c88090a376381e6269ee63bb2d1.jpg
https://ria.ru/20260221/grir-2075912739.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075562843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f36490a4adaaed760cd27f09d410139c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней
Новые пошлины Трампа вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней