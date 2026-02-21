https://ria.ru/20260221/poiski-2075915991.html
Поиски пропавшего вертолета в Приамурье возобновились
Поиски пропавшего вертолета в Приамурье возобновились - РИА Новости, 21.02.2026
Поиски пропавшего вертолета в Приамурье возобновились
Поиски пропавшего в Приамурье вертолёта Robinson R44, на борту которого находились трое человек, возобновились в субботу, сообщили РИА новости в региональном... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T04:32:00+03:00
2026-02-21T04:32:00+03:00
2026-02-21T04:32:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
https://ria.ru/20260220/priamurja-2075693464.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Поиски пропавшего вертолета в Приамурье возобновились
Поиски пропавшего вертолета Robinson R44 в Приамурье возобновились