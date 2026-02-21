Рейтинг@Mail.ru
04:32 21.02.2026
Поиски пропавшего вертолета в Приамурье возобновились
происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Поиски пропавшего вертолета в Приамурье возобновились

Поиски пропавшего вертолета Robinson R44 в Приамурье возобновились

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. Поиски пропавшего в Приамурье вертолёта Robinson R44, на борту которого находились трое человек, возобновились в субботу, сообщили РИА новости в региональном МЧС.
Росавиация приостановила в пятницу поиски пропавшего вертолета в Амурской области из-за наступления темноты.
"Сегодня в 9 утра (3.00 мск - ред.) поиски возобновили", - сказал собеседник агентства.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины - следователь СК и полицейский, - летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело. Спасатели обследуют территорию пропавшего воздушного судна с вертолёта Ми-8 и на земле с помощью снегохода.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области
20 февраля, 11:11
 
