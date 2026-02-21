Воробьев вручил общественникам областные награды

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил общественников и вручил им областные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Московской области (ОПМО), в рамках которого подвели итоги работы за прошлый год, а также наметили приоритетные цели на 2026-й.

"Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале - это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела. Конечно, за каждым из вас стоят команды, хочу поблагодарить всех, кого вы объединили. Мы вами очень дорожим. Есть исполнительная власть, законодательная, есть Общественная палата, институты общественных, благотворительных организаций, волонтеры. И очень важно, чтобы все работали сообща, имели возможность обсуждать самые разные темы", - сказал глава региона.

В составе Общественной палаты Московской области работают 19 комиссий по самым разным направлениям, пять из них – новые: по волонтерству и вопросам СВО, по общественному контролю, здоровому образу жизни, социальным коммуникациям и законотворчеству.

Общественный корпус состоит из 99 человек, среди которых деятели культуры, спортсмены, Герои России и другие.

"Общественная палата РФ совместно с аналитическим агентством RAEX представила рейтинг региональных общественных палат. По итогам 2025 года Общественная палата Московской области вошла в 10-ку лидеров. Но наиболее значимый для нас результат - Подмосковье заняло первое место в России по публичной активности членов общественных палат. Мы не закрываемся внутри себя, находимся в повестке, которая волнует жителей, и наши предложения находят отклик. Также мы входим в топ-5 регионов по нормотворческой активности, проведении общественных экспертиз региональных и федеральных законопроектов. Стремимся к тому, чтобы каждый значимый законопроект проходил общественное обсуждение до его принятия", - сказал председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

В прошлом году при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области в Подмосковье был запущен грантовый конкурс для членов муниципальных и региональной общественных палат. Гранты получили 14 общественных проектов (из 39 заявок) в сфере молодежной политики и волонтерства, социального развития, искусства и туризма, культуры и так далее.

Например, в Химках волонтеры плетут маскировочные сети и отправляют бойцам в зону СВО, в Воскресенске обучают старшеклассников оказанию первой помощи, в Реутове общественники занимаются с детьми от двух до четырех лет с нарушениями речи (логопедические занятия по коррекции и запуску речи), а проект "Вместе весело шагать" через творчество помогает детям и молодежи с ОВЗ с интеграцией и адаптацией.

Губернатор Московской области поблагодарил тех, кто реализует полезные инициативы на территории Подмосковья и вручил награды.

"Хочу поблагодарить всех, кто сегодня активен, занимается чувствительными темами – добровольчеством, здравоохранением, помощью тем, кто проходит реабилитацию и так далее. В прошлом году запустили грантовый конкурс. Мы и дальше будем стараться поддерживать добрые начинания, которые реализуются в Подмосковье. Они часто являются примером для других территорий. Нам очень важно видеть и знать те инициативы, которые рождаются в ваших головах и добрых сердцах, чтобы их рассматривать и внедрять", - отметил Воробьев.