Петросян исполнила номер под песни Шакиры на Олимпиаде
Петросян исполнила номер под песни Шакиры на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила показательный номер на гала-концерте в рамках Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-21T23:17:00+03:00
2026-02-21T23:17:00+03:00
2026-02-22T10:25:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
италия
2026
спорт, италия, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
