Петросян исполнила номер под песни Шакиры на Олимпиаде
Фигурное катание
 
23:17 21.02.2026 (обновлено: 10:25 22.02.2026)
Петросян исполнила номер под песни Шакиры на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила показательный номер на гала-концерте в рамках Олимпийских играх в Италии.
фигурное катание
спорт
италия
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
италия
спорт, италия, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Петросян исполнила номер под песни Шакиры на Олимпиаде

Петросян исполнила номер под песни Шакиры в показательных выступлениях на ОИ

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян исполнила показательный номер на гала-концерте в рамках Олимпийских играх в Италии.
Показательные выступления начались в 22:00 мск в субботу, Петросян вышла на лед в первом отделении. Она выступила под музыкальное сопровождение из песен Шакиры This Time For Africa и Hips Don’t Lie. В программе фигуристка исполнила флип из трех и двух оборотов. В конце выступления россиянка курьезно упала после вращения. Прокат спортсменки зрители приветствовали аплодисментами.
Петросян заняла шестое место в соревнованиях женщин на Олимпиаде. Еще один россиянин Петр Гуменник в мужском турнире также был шестым, приглашения для выступления на гала-вечере он не получил.
"Разбаньте россиян!" Западные болельщики переобулись после феерии Петросян
Фигурное катание, Спорт, Италия, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
 
