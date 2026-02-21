Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно - РИА Новости, 21.02.2026
02:38 21.02.2026
В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно
В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно - РИА Новости, 21.02.2026
В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно
Медицинские работники могут выйти на пенсию досрочно при выработке специального стажа 25 лет в сельской местности или 30 лет в городах, на досрочную пенсию... РИА Новости, 21.02.2026
В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно

РИА Новости: медработники могут выйти на пенсию досрочно при выработке стажа

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Медицинские работники могут выйти на пенсию досрочно при выработке специального стажа 25 лет в сельской местности или 30 лет в городах, на досрочную пенсию также могут претендовать педагоги со стажем не менее 25 лет в учреждениях для детей, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Медицинские работники имеют право на досрочную пенсию при выработке специального стажа: 25 лет в сельской местности (поселках) или 30 лет в городах. Также, если медицинский работник имеет стаж в сельской местности и в городе, то есть смешанный, необходимо выработать 30 лет. Возраст выхода отложен на пять лет с момента выработки стажа. Например, стаж выработан в 2023 году - право на пенсию возникнет в 2028 году", - сказала сенатор.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Стал известен средний размер социальной пенсии россиян в 2026 году​
20 февраля, 02:41
Она также добавила, что отдельные категории врачей, например, инфекционисты, патологоанатомы или рентгенологи, имеют право на ранний выход на пенсию без 5-летнего периода отнесенного выхода.
Говоря о досрочном выходе на пенсию для педагогов, Мельникова отметила, что они имеют право на досрочную пенсию при наличии не менее 25 лет стажа в определенных правительством должностях и учреждениях для детей.
"Досрочная пенсия назначается через пять лет после выработки 25-летнего стажа. Например, если 25 лет стажа выработаны в 2024 году, пенсия будет назначена в 2029 году. Также необходимо набрать минимум 30 пенсионных коэффициентов (ИПК) к моменту оформления", - добавила политик.
Ученицы у доски на уроке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Слуцкий призвал упростить выход на пенсию для учителей частных школ
16 февраля, 12:05
 
