В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Медицинские работники могут выйти на пенсию досрочно при выработке специального стажа 25 лет в сельской местности или 30 лет в городах, на досрочную пенсию также могут претендовать педагоги со стажем не менее 25 лет в учреждениях для детей, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"Медицинские работники имеют право на досрочную пенсию при выработке специального стажа: 25 лет в сельской местности (поселках) или 30 лет в городах. Также, если медицинский работник имеет стаж в сельской местности и в городе, то есть смешанный, необходимо выработать 30 лет. Возраст выхода отложен на пять лет с момента выработки стажа. Например, стаж выработан в 2023 году - право на пенсию возникнет в 2028 году", - сказала сенатор.

Она также добавила, что отдельные категории врачей, например, инфекционисты, патологоанатомы или рентгенологи, имеют право на ранний выход на пенсию без 5-летнего периода отнесенного выхода.

Говоря о досрочном выходе на пенсию для педагогов, Мельникова отметила, что они имеют право на досрочную пенсию при наличии не менее 25 лет стажа в определенных правительством должностях и учреждениях для детей.