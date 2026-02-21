Определено число пенсионеров в России

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Число пенсионеров в России по состоянию на 1 января 2026 года составило более 40,5 миллиона человек, следует из данных Соцфонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе ведомства составила 40,522 миллиона по состоянию на 1 января этого года.