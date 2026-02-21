https://ria.ru/20260221/pensionery-2075914092.html
Определено число пенсионеров в России
Определено число пенсионеров в России - РИА Новости, 21.02.2026
Определено число пенсионеров в России
21.02.2026
Определено число пенсионеров в России
РИА Новости: в России на 1 января прожидает более 40,5 миллиона пенсионеров
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Число пенсионеров в России по состоянию на 1 января 2026 года составило более 40,5 миллиона человек, следует из данных Соцфонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе ведомства составила 40,522 миллиона по состоянию на 1 января этого года.
Из них число работающих пенсионеров составило 7,161 миллиона, а неработающих — 33,361 миллиона.