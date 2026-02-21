Рейтинг@Mail.ru
Определено число пенсионеров в России
03:37 21.02.2026
Определено число пенсионеров в России
Число пенсионеров в России по состоянию на 1 января 2026 года составило более 40,5 миллиона человек, следует из данных Соцфонда, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 21.02.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_9058eea4f3dd12dfa270d648bebb2afc.jpg
россия
Россия
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Число пенсионеров в России по состоянию на 1 января 2026 года составило более 40,5 миллиона человек, следует из данных Соцфонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе ведомства составила 40,522 миллиона по состоянию на 1 января этого года.
Из них число работающих пенсионеров составило 7,161 миллиона, а неработающих — 33,361 миллиона.
