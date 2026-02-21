Пеллегрино пропустит масс-старт на 50 километров на ОИ-2026

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четырехкратный олимпийский призер по лыжным гонкам итальянец Федерико Пеллегрино не примет участие в масс-старте на 50 км на Играх 2026 года в Италии.
В субботу пройдет масс‑старт на 50 км классическим стилем, заезд начнется в 13:00 мск. В соревновании примет участие российский лыжник Савелий Коростелев.
"Тендинит в запястье был "под контролем", но со вчерашнего утра я лежу в постели с симптомами, похожими на грипп, и с глубокой грустью сообщаю вам, что сегодня я не смогу выйти на старт забега на 50 км. Невозможность испытать те эмоции, на которые я надеялся на последних километрах изнурительной гонки, подбадриваемый болельщиками и всей моей семьей, на величайшем спортивном событии на родной земле - это душераздирающе. За последние четыре года, видя, что появляется возможность снова выступить на домашних Олимпийских играх, я начал мечтать о том, каким образом мне хотелось бы завершить карьеру, и работать над тем, чтобы превратить это в цель: вместе с медалью в командном соревновании - выйти на старт 50 км, королевской дистанции олимпийской выносливости", - написал Пеллегрино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Помимо итальянца, масс-старт из-за болезни пропустит двукратный призер Олимпиады в Италии американец Бен Огден.