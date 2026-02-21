Рейтинг@Mail.ru
Россиянка раскритиковала угрозу бойкота Паралимпиады чиновниками Украины
02:36 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/paralimpiada-2075911880.html
Россиянка раскритиковала угрозу бойкота Паралимпиады чиновниками Украины
Россиянка раскритиковала угрозу бойкота Паралимпиады чиновниками Украины
Россиянка раскритиковала угрозу бойкота Паралимпиады чиновниками Украины
Угроза украинских чиновников бойкотировать Паралимпийские игры в том случае, если российские паралимпийцы будут допущены туда с национальными флагом и гимном,... РИА Новости Спорт, 21.02.2026
2026-02-21T02:36:00+03:00
2026-02-21T02:36:00+03:00
спорт
украина
россия
милан
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
украина
россия
милан
РИА Новости Спорт
спорт, украина, россия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Украина, Россия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Россиянка раскритиковала угрозу бойкота Паралимпиады чиновниками Украины

Петрова назвала беспределом угрозу бойкота Паралимпиады чиновниками Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Угроза украинских чиновников бойкотировать Паралимпийские игры в том случае, если российские паралимпийцы будут допущены туда с национальными флагом и гимном, является беспределом, заявила РИА Новости победительница Нью-Йоркского марафона и участница Олимпийских игр Людмила Петрова.
Петрова - единственная россиянка, которая выиграла престижный Нью-Йоркский марафон в 2000 году. Она представляла Россию на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов. Кроме того, легкоатлетка является экс-рекордсменкой мира в марафоне в категории старше 40 лет.
"Я считаю, что это очередной беспредел. Не раз бывало, что какая-либо команда из-за конфликта отказывалась выступать на соревнованиях. Да, пожалуйста, не выступайте, если вы хотите бойкотировать, но при чем здесь чиновники, что за беспредел?" - удивилась Петрова.
Она подчеркнула, что в случае, если Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил спортсменов на соревнования, они должны иметь право выступать под своим флагом, а в случае победы - слышать на церемонии награждения гимн своей страны.
"Если спортсмен допущен на соревнования, на него распространяются все те правила, которые касаются и других участников. Почему кто-то должен ущемлять атлетов?" - отметила Петрова.
В сентябре 2025 года МПК полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Эксперт назвал ненормальным решение Киева бойкотировать Паралимпиаду
20 февраля, 19:45
 
СпортУкраинаРоссияМиланПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
