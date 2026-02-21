Россиянка раскритиковала угрозу бойкота Паралимпиады чиновниками Украины

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Угроза украинских чиновников бойкотировать Паралимпийские игры в том случае, если российские паралимпийцы будут допущены туда с национальными флагом и гимном, является беспределом, заявила РИА Новости победительница Нью-Йоркского марафона и участница Олимпийских игр Людмила Петрова.

Петрова - единственная россиянка, которая выиграла престижный Нью-Йоркский марафон в 2000 году. Она представляла Россию на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов. Кроме того, легкоатлетка является экс-рекордсменкой мира в марафоне в категории старше 40 лет.

"Я считаю, что это очередной беспредел. Не раз бывало, что какая-либо команда из-за конфликта отказывалась выступать на соревнованиях. Да, пожалуйста, не выступайте, если вы хотите бойкотировать, но при чем здесь чиновники, что за беспредел?" - удивилась Петрова.

Она подчеркнула, что в случае, если Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил спортсменов на соревнования, они должны иметь право выступать под своим флагом, а в случае победы - слышать на церемонии награждения гимн своей страны.

"Если спортсмен допущен на соревнования, на него распространяются все те правила, которые касаются и других участников. Почему кто-то должен ущемлять атлетов?" - отметила Петрова.

В сентябре 2025 года МПК полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) . Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.