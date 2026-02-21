Рейтинг@Mail.ru
Под Вологдой пятерых человек нашли мертвыми в гараже - РИА Новости, 21.02.2026
18:26 21.02.2026 (обновлено: 20:12 21.02.2026)
Под Вологдой пятерых человек нашли мертвыми в гараже
Под Вологдой пятерых человек нашли мертвыми в гараже
происшествия, вологда, вологодская область
Происшествия, Вологда, Вологодская область
Под Вологдой пятерых человек нашли мертвыми в гараже

Под Вологдой пять человек погибли, предварительно, из-за угарного газа в гараже

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пятерых человек нашли мертвыми в гараже в Вологодской области, сообщил в субботу губернатор Георгий Филимонов.
"Произошла трагедия в Бабаево. Сегодня там погибли пять человек — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в гараже был пожар.
Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются детали случившегося.
Губернатор пообещал оказать помощь родственникам погибших.
Управление Роспотребнадзора по Дагестану приостановило работу центра по уходу за детьми в селе Параул - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Дагестане приостановили работу центра, где дети отравились угарным газом
