Под Вологдой пятерых человек нашли мертвыми в гараже
Пятерых человек нашли мертвыми в гараже в Вологодской области, сообщил в субботу губернатор Георгий Филимонов.
2026-02-21T18:26:00+03:00
2026-02-21T18:26:00+03:00
2026-02-21T20:12:00+03:00
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пятерых человек нашли мертвыми в гараже в Вологодской области, сообщил в субботу губернатор Георгий Филимонов.
"Произошла трагедия в Бабаево
. Сегодня там погибли пять человек — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет", — написал губернатор в своем Telegram-канале
.
По его словам, в гараже был пожар.
Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются детали случившегося.
Губернатор пообещал оказать помощь родственникам погибших.