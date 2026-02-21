Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского - РИА Новости, 21.02.2026
20:27 21.02.2026
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского - РИА Новости, 21.02.2026
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику польского премьер-министра Дональда Туска, заявив, что должен защитить венгров от Владимира Зеленского,... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T20:27:00+03:00
2026-02-21T20:27:00+03:00
в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, дональд туск, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Дональд Туск, Владимир Зеленский
Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского

Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского, перекрывшего "Дружбу"

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику польского премьер-министра Дональда Туска, заявив, что должен защитить венгров от Владимира Зеленского, который перекрыл поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Ранее Туск раскритиковал Орбана за то, что Венгрия заблокировала предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе".
"Я отвечаю за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им вред, мой долг - защитить их. Так будет и сейчас. Пока президент Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от нас никакой поддержки", - написал Орбан в соцсети Х.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером
В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанДональд ТускВладимир Зеленский
 
 
