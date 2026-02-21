Орбан заявил, что должен защитить венгров от Зеленского

БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику польского премьер-министра Дональда Туска, заявив, что должен защитить венгров от Владимира Зеленского, который перекрыл поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".