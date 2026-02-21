https://ria.ru/20260221/opasnost-2075976081.html
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность
Авиационная опасность в Краснодарском крае отменена, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.02.2026
