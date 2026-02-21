https://ria.ru/20260221/opasnost-2075969682.html
В Крыму объявили авиационную опасность
В Крыму объявили авиационную опасность - РИА Новости, 21.02.2026
В Крыму объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Крыму, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T14:19:00+03:00
2026-02-21T14:19:00+03:00
2026-02-21T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61478b9b803f825bc07755b7edca9834.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4ebb5c2d285e943c9bb8f2c16fb2175.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму объявили авиационную опасность
В МЧС сообщили об опасности атаки беспилотников в Республике Крым